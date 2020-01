El presidente del PP y portavoz popular en el Ayuntamiento isleño, José Loaiza, ha pedido al gobierno municipal que informe de los motivos por los que sigue paralizándose la puesta en marcha del Plan Especial para La Almadraba.

Este documento -recuerda- fue aprobado en 2013 por la unanimidad del Pleno como una de las consecuencias de la modificación del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en la zona de La Almadraba.

No obstante, lamenta la formación, "pese a que van a cumplirse siete años desde que el Plan cuenta con todas las bendiciones, nada se ha hecho desde el Ayuntamiento para comenzar a desarrollarlo". Y eso, como señalaban los propios vecinos, obliga a que para cualquier gestión relacionada con sus viviendas, tengan que obtener el permiso tanto de Costas como del Consistorio. "Hasta que no se desarrolle el Plan Especial, la titularidad y las competencias en la barriada no serán municipales", afirmaron los representantes de la asociación de vecinos Nueva Almadraba en el encuentro que han mantenido con los ediles del PP.

José Loaiza, por su parte, ha mostrado su compromiso con los vecinos para abordar en el próximo pleno municipal este asunto que, asegura, conoce bien "porque nos tocó redactarlo", pero que ignora los motivos que impiden su ejecución.

El Plan Especial atañe a una superficie de 72.000 metros cuadrados y establece una serie de criterios de ordenación y normas de edificación y urbanización, que recogen los usos y tipos de obras permitidas, la ocupación y la altura máxima, el número de viviendas o la edificabilidad, además de proponer una serie de actuaciones a llevar a cabo para mejorar el estado actual de la barriada, entre ellas el desarrollo de un proyecto integral de urbanización de La Almadraba.