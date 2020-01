Que Reyes Magos solo hay tres y vienen de Oriente el 5 de enero es algo sobradamente sabido por todos, pero pocas son las asociaciones de vecinos y entidades que se resisten en estos días a aderezar las vísperas de la tarde de la ilusión con sus propios Melchor, Gaspar y Baltasar de barriada: cabalgatas a menudo modestímas que suplen la evidente falta de recursos con el entusiasmo y con muchas ganas de hacer felices a los niños del barrio con algunos caramelos y algún que otro regalo que se adelanta a la mañana del 6 de enero.

El debate no es nuevo pero revive cada año llegada estas fechas mientras se multiplican estos Reyes Magos de barriada porque no son pocos los que piensan que tanta proliferación tiende a desilusionar más que otra cosa y que mejor sería contenerse a la espera de la llegada de los Reyes oficiales.

La asociación de vecinos Madariaga ha optado también esta tarde por tres mujeres para encarnar a sus particulares Reyes Magos, dos de ellas además concejalas del Ayuntamiento de San Fernando. Regla Moreno, la portavoz de Cs y delegada de Turismo y Empleo, ha hecho las veces de Gaspar y ha lucido sin reparos su característica barba castaña mientras repartía caramelos entre los niños del barrio. Y Carmen Toledo, delegada de Juventud y Personas Mayores, se ha metido en la piel de Baltasar, el rey negro.

El trío más femenino de todos los que han venido de Oriente a La Isla iba a completarse en principio con la concejala del PP y ex senadora María José de Alba. Pero ésta finalmente no participó en esta actividad vecinal aduciendo cuestiones personales que se lo impedían, como posteriormente ha explicado en declaraciones realizadas a este periódico. La edil, no obstante, ha insistido en agradecer a los vecinos de Madariaga el trato y el cariño recibido en todo momento así como su comprensión al comunicarles hace unos días que no podría ejercer de 'Reina Maga'. Su lugar –el de Melchor– fue ocupado en esta tarde fiesta en el barrio por Gloria Vázquez, la esposa del concejal Antonio Rojas.

Las tres, caracterizadas con el atuendo propio de Sus Majestades de Oriente, han recorrido a pie las calles de la barriada Cayetano Roldán acompañadas de un entusiasta séquito de pajes, de niños disfrazados y de una charanga que iba a anunciando su paso mientras lanzaban golosinas y entregaban algunos modestos presentes que portaban miembros de la asociación de vecinos en carros de compra.

Aunque Madariaga no es la única barriada que ha celebrado su tarde de Reyes Magos adelantada. Escenas similares se han repetido en otras asociaciones de vecinos en estos días. Hoy mismo, por ejemplo, la Bazán ha disfrutado también de sus particulares Reyes.