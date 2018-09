Romero advierte en defensa de la ciudad de que los astilleros son "intocables"

"No ha sido una semana fácil para el pueblo isleño. El gobierno socialista, con su discurso confuso, no ha sido consciente de la realidad de nuestra ciudad. No ha sido consciente de cómo sus formas y sus decisiones, que han rozado el ridículo diplomático, han estado a punto de romper las expectativas y los sueños de las familias de San Fernando". El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Fran Romero, lamenta con estas palabras la tensa incertidumbre que ha vivido la plantilla de Navantia por la posible pérdida del contrato de las corbetas para Arabia Saudí. De cualquier forma, eso sí, mostraba su satisfacción porque la normalidad haya llegado a la factoría de La Carraca tras confirmarse la continuidad del encargo.

El líder andalucista critica al Gobierno socialista de Pedro Sánchez por poner en peligro el futuro no sólo de los astilleros isleños sino también de San Fernando. "No ha sido consciente de cómo de cerca se ha estado de romper la propia ciudad, porque no sólo se trata de la plantilla de Navantia, sino también de la empresa auxiliar y de sectores como el comercio o la hostelería. Y también se trata de revitalizar La Carraca, que recibirá la considerable inversión necesaria para alojar y formar a muchos de los profesionales vinculados a este encargo", defendía. Romero espera que este "desagradable episodio" sirva al menos para que el Gobierno central aprenda y "no se produzcan situaciones similares en el futuro".

"Sin duda ha sido la presión de Navantia echándose a la calle la que ha hecho que se reconduzca esta situación. Pero lo justo es que nuestros astilleros no tengan que cortar la autovía cada vez que tienen que demandar la carga de trabajo que les pertenece. No hay que olvidar que este caso ha sido aún más grave, ya que lo que se reclamaba era el cumplimiento de un contrato que ya estaba firmado", insiste el portavoz andalucista que cuestiona con estas palabras la actitud de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por no medir las consecuencias del bloqueo del envío de bombas al país saudí, con el que que recientemente se había firmado el contrato para las corbetas, de 1.800 millones de euros y que permitirá la creación de 6.000 puestos de trabajo.

Romero, que no se frena a pesar de compartir gobierno con los socialistas, advierte tanto al Gobierno de Sánchez como al Gobierno andaluz sobre la defensa de los intereses de La Isla: "La ciudad está al lado de sus astilleros, que son intocables. Navantia es San Fernando y San Fernando es Navantia y eso han de tenerlo claro en Madrid y en Sevilla. Han de tenerlo claro este Gobierno y el que venga".