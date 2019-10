Recuperar “la ermita de todos”

Arturo Rivera san fernando Son isleños. Es el denominador común que les une, un sentimiento compartido que les ha llevado a tomar la bandera de una causa que muchos daban por perdida: la recuperación de la ermita del Cerro de los Mártires, que lleva ya más de cuatro años cerrada dado su deterioro. Evitar que se pierda, que pase a ser otra de esas cosas de La Isla que cae en el olvido para siempre sin que parezca importar demasiado, es el reto que tiene por delante ahora este grupo pro-restauración que nació a raíz de la llamada del sacerdote Adolfo Sastre, uno de los sagrados corazones de la cercana parroquia delBuen Pastor. José Luis Sordo, José María Cano, Paqui Borrego,Manuel de Bernardo, Antonio Moreno, Sebastián Fernández... Son algunos de los nombres que integran este singular equipo, unos curtidos veteranos que saben bien lo que se traen entre manos. El camino recorrido en apenas unos meses da buena cuenta de ello. Y eso que, afirman, “vamos más lento de lo que pensábamos”. Algo que, sin embargo, resulta bastante normal, porque el proyecto tiene su miga. Pero, si todo marcha según lo previsto, la romería del Cerro que este domingo celebra La Isla podría ser la última que se viviera con la ermita cerrada por su mal estado. Es la idea... Y desde luego ganas y entusiasmo por trabajar para sacar el proyecto adelante no faltan. Hace un par de semanas llegó la autorización del Obispado para afrontar la rehabilitación, un paso indispensable que además abre una puerta decisiva para iniciar la campaña de recaudación de fondos. Porque eso es algo que tienen muy claro desde el primer momento: “Esto tiene que ser algo de los isleños, algo compartido por todos”, afirman. Cuentan, claro, con que llegue el apoyo de la administración –Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía– “pero todo no puede ser dinero público”. También buscan el apoyo de alguna que otra empresa y de entidades jurídicas. De hecho, han mantenido ya una reunión con la FundaciónCajasol para abordar su posible colaboración en el proyecto, a la que procuran dar forma para que sea viable.

El proyecto se está redactando y ya se ha conseguido el visto bueno del Obispado

El presupuesto de la actuación que la ermita necesita para su puesta a punto ronda los 125.000 euros, aunque la cantidad exacta todavía no se ha podido concretar. “En realidad no se sabrá hasta que se empiece y se vea hasta dónde hay que llegar”, apuntan.Eso sí, buena parte de los fondos espera que lleguen a través de pequeñas donaciones voluntarias de los isleños. El porcentaje deducible del IRPFalcanza hasta el 75 por ciento hasta los primeros 150 euros. “Es decir, que si donas 100 euros te devuelven 75 con la declaración de la Renta”, explica el grupo ‘pro-restauración’. Y eso espera que anime a muchos isleños a colaborar, sobre todo por razones sentimentales, por evitar la desaparición de la ermita, que es más que probable dado su estado de conservación si no media una intervención por derecho en los próximos años. Los próximos meses, en los que se empezará a recaudar fondos, serán decisivos para la campaña. Por el momento se trabaja en la redacción del proyecto tras el estudio previo realizado por José María Cano. Una vez concluido, explican, habrá que visarlo y pedir la correspondiente licencia de obra.A este punto del proyecto, la comisión para la recuperación de la ermita del Cerro llega también tras una campaña de divulgación que ha tenido por objeto en primer lugar dar a conocer sus planes para recabar apoyos entre la ciudadanía.En el pasado mes de mayo se reunieron con la alcaldesa.También lo han hecho con los restantes grupos políticos, así como con la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, la Federación Isleña de Peñas yEntidades y el Consejo de Hermandades y Cofradías, “que son las instituciones más representativas del tejido social”. “Les hemos pedido a cada uno que designen un representante para participar en la comisión porque –insistimos– esto tiene que ser algo de todos los isleños”. Pero la restauración de la ermita lleva también pareja otra idea: la de uso a la ermita. Se pretende que pueda abrirse para celebrar misas y celebraciones religiosas, que una vez que se consiga recuperar no esté todo el año cerrada y se abra solo cuando llega la festividad de los copatronos, San Servando y San Germán. “Podrían celebrarse bodas, bautizos...”, apuntan. Ese propósito de la comisión casa también con un anhelo que comparten y que va más allá de revitalizar la romería –algo que considera totalmente posible– para dar vida al parque del Cerro, “que es uno de los sitios más bonitos de La Isla, con unas vistas impresionantes y con unas posibilidades enormes”.