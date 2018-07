Primera toma de contacto con la nueva ministra de Defensa

La presencia en La Isla de la flamante ministra de Defensa, Margarita Robles, con motivo del acto de entrega de despachos a la última promoción de suboficiales de la Armada ha deparado también un primer acercamiento con el Ayuntamiento isleño y con la alcaldesa, Patricia Cavada, que no ha desaprovechado la ocasión para intentar ensanchar la vía de las arduas negociaciones que desde hace años se mantienen con el gobierno central en torno a la posible desafectación de suelo sin uso activo, especialmente en el acuartelamiento de Camposoto.

Lógicamente, la ceremonia castrense que ha presidido el Rey, por sus características, no ha dado para mucho más que propiciar este acercamiento. Pero la regidora ha mostrado su satistacción "y agradecimiento" ante la receptividad de la nueva ministra.

En un comunicado de prensa del Ayuntamiento, Cavada ha explicado que ha aprovechado este encuentro "para transmitirle un primer avance de la situación excepcional de San Fernando debido a las instalaciones y terrenos afectos a Defensa emplazados en la localidad, así como otros temas vinculados al empleo y el patrimonio del municipio". "En definitiva, cuestiones de interés de la ciudad relacionadas con el desarrollo y el futuro de la localidad”, asegura.

Así, constante el equipo de gobierno, se han emplazado a una próxima reunión en la que el Ayuntamiento isleño tendrá ocasión de abordar "con mayor detalle y profundidad" todos estos temas por los que, asegura, la nueva ministra "ha mostrado el máximo interés". La regidora isleña ha destacado así la "actitud proactiva y sensible" de Robles, ya que "a pesar de tener una agenda complicada, ha encontrado tiempo para tratar dichos temas, que no le son desconocidos, lo que me llena de optimismo", concluye.