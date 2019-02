La Policía Local se queda con un solo vehículo patrulla

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de San Fernando ha denunciado públicamente la situación insostenible que sufre la Policía Local, al quedarse sin vehículos para atender a una población de cerca de cien mil habitantes. Recuerda que en septiembre de 2018 se firmó un contrato de renting para la adjudicación de cinco patrulleros nuevos y, a día de hoy, todavía no están a disposición de los agentes "con excusas variadas y ridículas por parte del equipo de gobierno".

El anterior renting -recuerda el CSIF- caducó en julio, por lo que se perdieron tres vehículos. Y este fin de semana "murió" uno de los dos patrulleros con que trabajaba la Policía Local, de modo que en la actualidad el único coche patrulla disponible "tiene más de 300.000 kilómetros y una antigüedad de más de 7 años, sin luces (ni las básicas ni las de emergencia), incumpliendo la legislación vigente y suponiendo un grave riesgo para la circulación", denuncia el sindicato.

Por último, "para servicios policiales y traslados, se está usando una furgoneta vieja y de segunda mano", apuntan desde la sección sindical de CSIF.

En el mes de agosto, el CSIF recuerda que ya denunció la precariedad de los medios con los que contaba la Policía. En septiembre se adjudicó el contrato. "Así que lejos de solucionarse el problema, éste se ha agravado", lamenta. Esta sección sindical no entiende esta situación, que no es nueva, "si no es por la desidia del equipo de gobierno que, por lo visto, debe estar esperando a la campaña electoral para hacerse la foto de obligado cumplimiento".

CSIF exige que se priorice la seguridad ciudadana a los calendarios políticos y que, "de una vez por todas", se dote a la Policía Local de los medios materiales y humanos que necesitan para dar servicio a los ciudadanos de San Fernando, con unas garantías mínimas, y, de una vez, hagan caso a las numerosas advertencias de los responsables del servicio "que, por activa y por pasiva, han puesto en conocimiento del equipo de gobierno esta situación que ya es insostenible".