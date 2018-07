Podemos reclama más fuentes de agua potable en la ciudad

No hay fuentes de agua potable en San Fernando. Si acaso algunas en los parques públicos. De ahí que Podemos, a través del grupo municipal Sí se puede, planteara en el pasado mes de febrero una moción instando al equipo de gobierno a abordar la colocación de más fuentes de agua en distintos puntos de la ciudad. No obstante, llegado el verano y el calor, nada se ha hecho al respecto. Ayer lo lamentó el portavoz y secretario general de la formación morada en La Isla, Ernesto Díaz, al recordar el acuerdo que se aprobó por unanimidad en el pleno en este sentido.

"Han pasado los meses y el equipo de gobierno no ha dado explicaciones sobre el porqué no se ha ejecutado nada de unas propuestas que tenían un apoyo unánime", afirmó Díaz, que emplazó también al ejecutivo que preside la socialista Patricia Cavada "a no esperar a diciempre para cumplir este acuerdo plenario ligado a algo tan importante como es la hidratación en la época de altas temperaturas".

La moción -recordó- emplazaba al Ayuntamiento a realizar un censo de las fuentes que existen y a colocar otras nuevas asegurando el mantenimiento y realizando estudios y controles periódicos. Insistía además en la necesidad de que fueran accesibles y también de que contaran con bebederos para mascotas.