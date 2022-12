Podemos muestra su preocupación por que los cambios en Esisa retrasen la municipalización de ayuda a domicilio

Podemos ha mostrado su preocupación por que los trámites en la municipalización del servicio de ayuda a domicilio se retrasen tras el nombramiento del nuevo gerente de la Empresa de Suelo Isleña SA (Esisa). La formación se muestra cautelosa por que el proceso se pueda haber afectado por este cambio, después de la lucha que las trabajadoras han mantenido durante semanas .

La portavoz de la formación morada, Ana Rojas, considera que el nombramiento de Miguel Ángel Casal López como nuevo gerente de Esisa, "una designación no exenta de polémica porque se trata de un cargo de la propia ejecutiva socialista "nombrado a dedo por el PSOE", debe quedar desligado de la municipalización del ayuda a domicilio puesto que esta se anunció hace más de cuatro meses "y no puede esperar más".

"A día de hoy no hay mejoras concretas en las condiciones laborales de las auxiliares" se queja la edil, que recuerda que las auxiliares han reclamado desde hace años que el gobierno controlara la actuación de la empresa Claros SCA, "que estaba incumpliendo las condiciones del contrato y la concesión desde el primer momento".

No se fía Podemos que se refiere a "los incumplimientos y a las promesas que no llegan a las que nos tiene acostumbrado el gobierno socialista", y como ejemplo menciona la prórroga de este contrato cuando el gobierno local aseguró que no lo haría.