Podemos pide en el pleno de San Fernando el apoyo a la plantilla de Airbus Puerto Real

Podemos presenta en el pleno de San Fernando de este jueves una moción en la que pedirán el apoyo de la Corporación a la plantilla de Airbus Puerto Real y la carga de trabajo para que la planta siga abierta y siga siendo viable. "El hecho de que la empresa aún no se haya pronunciado con qué va a pasar con esta planta tan necesaria no significa, en ningún caso, que haya finalmente decidido no cerrarla", recuerda la portavoz, Ana Rojas.

Para la formación morada es "vital" la importancia de la industria en San Fernando y en la Bahía de Cádiz, que sufre el paulatino desmantelamiento de este sector. De hecho, defiende que se debe producir el proceso "totalmente contrario: el de reindustrialización para no depender únicamente de un sector tan "vulnerable" como los servicios.

Rojas considera que lo único que confirmaría la decisión de Airbus de mantener la factoría de Puerto Real sería la llegada de carga de trabajo y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, tanto de la empresa matriz como de las empresas auxiliares, "alrededor de medio millar de personas en total sin contar todo el beneficio a la economía de la Bahía".

Podemos pedirá que el Ayuntamiento isleño se sume a la petición a la SEPI y a la Junta de Andalucía para impulsar planes industriales más allá de los aerofondos aprobados –por valor de 100 millones de euros-, condicionando su uso al mantenimiento de la planta.

La portavoz hace un llamamiento a secundar las movilizaciones que ha convocado la plantilla para seguir defendiendo tanto estos días como el próximo 1 de Mayo, la planta y la industria de la Bahía de Cádiz "que sigue perdiendo empresas sin que las administraciones hagan todo lo posible por evitarlo".