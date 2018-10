Podemos arremete contra los planes urbanísticos de FSC

Podemos ha arremetido contra los planes urbanísticos que el Ayuntamiento maneja para los suelos de la extinta Fábrica de San Carlos, una superficie de 132.000 metros cuadrados cercana a la Casería en la que se prevé la construcción de 850 viviendas junto a espacios comerciales, hoteles y zonas deportivas.

La formación morada que coordina en la localidad Ernesto Díaz ha puesto en tela de juicio el Informe Ambiental Estratégico (IAE) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que acaba de publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que da luz verde a estos desarrollos propuestos desde el Ayuntamiento isleño.

"Dudamos de que el riesgo medioambiental sea bajo, tal y como afirma el informe, ya que se encuentra muy cercano al Parque Natural", afirma el coordinador de Podemos en San Fernando. Díaz, en este sentido, ha pedido al equipo de gobierno del PSOE que aclare "los riesgos poco significativos" a los que hace referencia la resolución de Medio Ambiente "para comprobar que se salvaguarda el entorno natural que tenemos en San Fernando y que constituye uno de los patrimonios naturales más importantes de Andalucía por su riqueza en flora y fauna".

"Es imposible conciliar el Parque Natural con los proyectos de Cavada, que plantea más centros comerciales, más viviendas y más ladrillo"

Podemos, en este sentido, es tajante al afirmar que "es imposible conciliar el Parque Natural con los proyectos de Patricia Cavada, que plantea más centros comerciales, más viviendas –aún teniendo centenares de ellas vacías– y más ladrillo". Critica también la formación morada que, a pesar de estos trámites, todavía se desconozca la fecha en la que darían comienzo estos planes de urbanización y que el volumen de viviendas planteado "no sea totalmente público, lo que podría facilitar el acceso a la vivienda sobre todo de la población más joven de San Fernando".

El coordinador de la formación, Ernesto Díaz, ha puesto también en entredicho las afirmaciones de la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, en las que sostiene que estos planes urbanísticos –el PERI de FSC– ayudaría a generar actividad económica y empleo. "Seguimos apostando por la generación de empleo industrial como eje de un empleo de calidad y estable, algo que no es compatible con los planes de desarrollo que plantea el PSOE para San Fernando", reprocha.

"El PSOE va a terminar el mandato siendo conocido por no haber hecho absolutamente nada por el medio ambiente, no han tenido ni una iniciativa ecológica y ahora proyectan destruir parte del Parque Natural. No se puede elegir entre la naturaleza o el ladrillo en el siglo XXI", insiste el líder de Podemos en La Isla.