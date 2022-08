Podemos pide el regreso de los intérpretes de lengua de signos a los plenos en San Fernando

Podemos San Fernando ha pedido al gobierno que vuelva a contratar el servicio de intérprete de lengua de signos para los plenos municipales y también para los eventos y actos públicos que se organicen desde el Ayuntamiento.

Ana Rojas, portavoz del grupo municipal, explicó que durante el mandato pasado -y mientras los plenos se desarrollaban en el Centro de Congresos- el servicio estuvo activo, pero dejó de ofrecerse "por problemas con la empresa, cuando se denunció que no pagaban a las intérpretes sus nóminas y que no remitían al Ayuntamiento de San Fernando las facturas en tiempo y forma". Desde entonces no se ha vuelto a ofrecer este servicio de nuevo.

Rojas ha insistido en que "necesitamos avanzar en garantizar el acceso de toda la ciudadanía a los asuntos políticos y también públicos", desde los plenos a eventos y actos que se organicen desde el Ayuntamiento.

La portavoz ha explicado que "una oportunidad" para esto hubiera sido la reciente Feria del Libro, que no contó con intérprete para las presentaciones, charlas y encuentros, alejando a la población de las actividades que se quieren impulsar desde la ciudad.

En el pleno de junio, Conrado Rodríguez, delegado de Presidencia, respondió a Podemos que no se encontraba un proveedor del servicio y que los concursos quedaban desiertos, pero la formación insiste en que garantizar la accesibilidad y la participación de la ciudadana significa "también que las personas con discapacidad auditiva puedan formar parte de todos los asuntos públicos y políticos de San Fernando".