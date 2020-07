Podemos insiste en la necesidad de un plan de vivienda pública para alquiler social en San Fernando

Podemos ha exigido al gobierno que elabore un plan de vivienda pública para poner a disposición de los ciudadanos de San Fernando que lo necesitan en régimen de alquiler social. "No tiene que pasar necesariamente por la construcción, sino por incentivar económicamente a quienes tengan en propiedad viviendas vacías".

La portavoz de la formación morada, Ana Rojas, advierte del problema de vivienda pública que arrastra San Fernando desde hace décadas". La apuesta del Ayuntamiento por la iniciativa privada, a su juicio, "deja fuera a miles de familias isleñas -7.500 según datos de ESISA de 2018- que no pueden acceder a este tipo de oferta y que necesitan que el apoyo y la apuesta de la administración vayan hacia garantizar este derecho básico desde lo público".

Podemos recoge en sus alegaciones a los presupuestos, de hecho, una apuesta firme por la vivienda pública, de manera que contempla la rehabilitación de inmuebles, "fomentando el empleo y asegurando este derecho a las familias isleñas". Un paro de 32%, precariedad laboral y social, casos con graves problemas de infravivienda y centenares de personas dependientes de ayudas sociales para subsistir es el argumento que la formación esgrime para hacer esta demanda.

El Ayuntamiento ha anunciado los últimos años la construcción de 947 viviendas públicas repartidas en diferentes zonas: 15 viviendas en la calle Alsedo, 259 planificadas en los suelos de la Fábrica San Carlos–de las 800 que se prevén construir-, 327 en Ronda del Estero –que aún no han visto la luz-, las 153 de los alrededores del campo de fútbol Bazán, 173 en Batería Alta -entre Camposoto y Constitución- y 20 en Gallineras, recuerda Rojas. Pero "siguen sin ejecutarse, son en régimen de cooperativa, "que distan mucho de las reivindicaciones de las familias"; y no son realmente suficientes para la larga demanda que hay enSan Fernando", deja claro. "No cubren la necesidad real de muchas familias", finaliza.