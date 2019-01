Podemos critica la mala gestión del tranvía

Las dudas que genera el tranvía continúan en la ciudad: no se sabe el calendario de pruebas, en marzo debería estar ya circulando y quedan pendientes obras y actuaciones como el soterramiento de cables en la calle Real. Podemos San Fernando alerta de todas estas cuestiones, para criticar la gestión de la Junta y del Ayuntamiento. "No es solo una crítica de Sí Se Puede, ni de los demás grupos municipales, sino que es una opinión que ya se encuentra generalizada", comenta el coordinador de la formación, Ernesto Díaz.

El también portavoz de Sí se puede muestra su preocupación porque en marzo se cumpla el plazo para que el tranvía circule, "que de no cumplirse acarrearía una sanción económica". No hay garantías de ello por parte de la Junta ni del Ayuntamiento, pero además, añade, no se ha puesto sobre la mesa un calendario claro de las pruebas dinámicas de las distintas unidades del tranvía.

Mientras tanto, las cuestiones de ámbito municipal vinculadas a este transporte siguen paralizadas. Se refiere el líder de la formación morada a la falta de cumplimiento del soterramiento de los cables de la calle Real, una promesa que no va a cumplir el equipo de gobierno actual, lamenta, y que se arrastra desde la época de Manuel de Bernardo.

Esto tiene bloqueado un tema administrativo, recuerda Díaz, que insiste en que hace falta diálogo y una propuesta común sobre el soterramiento del cableado de la televisión local para que pueda aprobarse la ordenanza reguladora del uso de la calle Real. "Se llevó a pleno y fue rechazada", señala, precisamente por esa falta de acuerdo.

El coordinador de Podemos se pregunta si es una "estrategia electoralista" o el gobierno municipal pretende "pasar el marrón a otros y dejar muchos de los elementos importantes de San Fernando sin cubrir a final de mandato".