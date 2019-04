Podemos critica que el gobierno no ponga fecha al nuevo contrato de Deportes

Podemos San Fernando denuncia que el gobierno local "sigue sin ser transparente con el contrato unificado del Patronato de Deportes". El coordinador de la formación, Ernesto Díaz, critica esta postura que afecta a los trabajadores que no conocen, detalla, la fecha de relevo de las empresas. "Pasas olímpicamente de sus reclamaciones, y de la oposición cuando se les pregunta", señala.

Dos semanas, asegura Podemos, que lleva preguntando por los plazos, sin respuesta municipal. "El gobierno quiere llevar por bandera la transparencia pero es incapaz de responder sobre una cuestión que atañe al futuro de la plantilla, que también quiere conocer en qué escenario se encuentra su situación laboral y que está muy descontento con el PSOE precisamente por esta falta de claridad", cuestiona el líder de la formación morada.

Díaz recuerda que en numerosas ocasiones ha exigido que se firme el contrato unificado para que se acabe "con los abusos laborales" que sufre la plantilla. Se refiere a que no se aplique la subida del IPC de los salarios, que no se abone el plus de transporte, ni se diera el cuadrante de horarios y turnos, cuestiones que recoge el convenio. Por eso exige "claridad" y "que digan si se toma en serio este contrato o no".

Este contrato que aglutina los distintos servicios de las instalaciones deportivas municipales fue aprobado por el Pleno el pasado mes de marzo.