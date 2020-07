Podemos critica el gasto "superfluo" de tres espectáculos de pirotecnia en San Fernando en plena crisis

Podemos San Fernando ha criticado los tres espectáculos de pirotecnia que se hicieron la noche del domingo por el 200 aniversario de la Feria del Carmen, por "representar un gasto superfluo en plena crisis económica".

Los tres espectáculos, "pensados para no aglomerar a la gente en un mismo punto", suponen el triple de gasto "cuando necesitamos los recursos para dar respuesta a las necesidades que está teniendo la ciudadanía para salir adelante en una nueva crisis económica", explica Ana Rojas, portavoz de la formación morada. Por eso pide al gobierno que haga público el coste de los fuegos artificiales.

Rojas recuerda que el presupuesto para fiestas "no contará este año" con los ingresos derivados de las tasas que se cobran a los caseteros y feriantes al no haber habido Feria del Carmen y de la Sal, "pero eso parece no haber afectado a la hora de comprar 45 minutos de pirotecnia -15 minutos en cada punto-, mientras se nos dice que no hay dinero suficiente para rehabilitación de vivienda o para la mejora de los servicios municipales".

Las críticas de Podemos también se detienen en que se usara pirotecnia sonora, "que producen ansiedad y estrés en menores con autismo y también tiene consecuencias en los animales, a pesar de que el PSOE se comprometiera públicamente a usar pirotecnia silenciosa". De hecho, Roja incidió en la comisión de reconstrucción en su utilización, pero el gobierno "sigue desoyendo las reclamaciones de las familias con menores con autismo y a los colectivos animalistas".