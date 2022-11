Podemos pide a Cavada que solicite las ayudas europeas de accesibilidad para instalar cambiadores inclusivos en San Fernando

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha pedido al gobierno que solicite las ayudas de Andalucía + Accesible de los fondos Next Generation que la Junta de Andalucía gestiona para las entidades locales y cuyo plazo termina el próximo 8 de noviembre. Se trata de una subvención que tiene una cuantía mínima de 100.000 euros y que "es la oportunidad para la instalación de los cambiadores inclusivos que se aprobaron la semana pasada en el pleno municipal por unanimidad usando esa ayuda".

La portavoz ha pedido al gobierno que no desaproveche otra nueva oportunidad de los fondos Next Generation para hacer más accesible la ciudad "porque no hay excusa" y que no se pase por alto un nuevo plazo para solicitar ayudas para mejorar la accesibilidad en la ciudad, como ocurrió con los fondos para empleo joven. Como también ha pedido al gobierno del PP en la Junta de Andalucía "que apueste” por San Fernando".

San Fernando cumple el requisito de estar adherido como municipio al Pacto Andaluz de por la Accesibilidad y necesita estos fondos para mejorar la accesibilidad en la ciudad. Unas ayudas que, además de usarse para mobiliario urbano, también pueden servir para arreglar el acerado, mejorar la accesibilidad de los edificios y mejorar la accesibilidad a espacios urbanizados.

Rojas ha recordado que estos cambiadores son especiales porque tienen "grúa, camilla y mobiliario adaptado" para personas "con grandes necesidades de apoyo en la higiene personal". En la moción presentada por Podemos el último pleno, la formación detallaba que San Fernando podía ser "referente" en Andalucía al ser la primera ciudad que contara con este equipamiento adaptado.