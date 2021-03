Podemos San Fernando se hace eco de las reivindicaciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha recogido las reclamaciones de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que denuncian que la empresa concesionaria "incumple los derechos laborales de las empleadas en materia de conciliación" y ha exigido al gobierno que se implique y sancione las prácticas de la empresa. Además, piden una mejora salarial.

En este sentido, Rojas ha recordado al gobierno local que, en torno a la conmemoración del 8-M y con las distintas campañas para sensibilizar sobre la desigualdad, "también es feminismo velar por el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de los servicios públicos". La portavoz de Podemos San Fernando denuncia de este manera que el gobierno de PSOE y Cs "se cruza de brazos cuando se trata de defender los derechos laborales de las trabajadoras del SAD".

La formación critica que la adjudicataria, Claros SCA, no ha informado a la plantilla sobre las medidas que propuso durante la licitación del servicio y que hizo que obtuvieran el máximo de puntos en el concurso. "Si las trabajadoras no conocen las medidas de conciliación de la empresa, no saben qué derechos tienen ni cuáles se les están vulnerando desde que se adjudicara el servicio hace dos años", explica la portavoz, que añade que la empresa "dificulta sistemáticamente las medidas de conciliación regidas por ley y sobre conciliación como no trabajar en festivos o no facilitar que puedan acudir a exámenes oficiales".

Este año el servicio ha tenido un aumento del presupuesto de 500.000 euros "y no podemos permitir que ese montante acabe en una empresa que no respeta los derechos de las empleadas de este servicio esencial que tan importante ha sido durante la pandemia", explica Rojas, que también ha recriminado al gobierno de la Junta de Andalucía que finalmente no haya impuesto a las empresas que la subida de coste de la hora de servicio suponga obligatoriamente la subida de sueldo de las trabajadoras, beneficiando solamente a empresas privadas que desarrollan este servicio en los municipios.