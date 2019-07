Podemos San Fernando critica al Ayuntamiento por "favorecer" la construcción de hoteles en la playa de Camposoto

Podemos ha criticado el "cinismo" del PSOE tras el anuncio de la firma del Pacto de Sostenibilidad de la Costa Gaditana por ser "incoherente con los planes de futuro que tiene para San Fernando queriendo dar vía libre al ladrillazo en Camposoto con la construcción de grandes hoteles a pie de Parque Natural".

La formación morada recuerda que este pacto, promovido por la Diputación de Cádiz, busca mitigar los efectos del cambio climático en la costa gaditana, "algo totalmente contradictorio con las políticas que aplica a diario el gobierno de Patricia Cavada". La concejala Ana Rojas critica que en el equipo de gobierno "todavía no hay conciencia real de los efectos climáticos que las construcciones tienen a pie de playa y en el Parque Natural que nos rodea".

La edil cuestiona, por ejemplo, que no se ha puesto en marcha la transición energética de los edificios públicos que se aprobó en el pleno de noviembre del mandato pasado. "No entendemos que ahora se firme esta adhesión, cuando ni siquiera se ponen en marcha medidas que están aprobadas y que empezarían a dar pasos contra un problema que ya provocó que 2018 fuera el año en el que más se aceleró el cambio climático", insiste.

Rojas ha pedido "seriedad y compromiso" con la lucha contra el cambio climático, exigiendo que se tomen las medidas necesarias para cuidar el patrimonio natural isleño, "porque no se pueden limitar estas iniciativas a la planta de un árbol por habitante cuando al mismo tiempo se está reduciendo la cantidad de árboles en la ciudad, en otros casos se sustituyen por especies que no son autóctonas y no se cuidan adecuadamente con las podas fuera de temporada".

Desde Podemos exigen que se apliquen medidas reales y no, según ellos, "de cara a la galería" y expliquen de qué manera se va a conseguir otro de los objetivos como es la creación de puestos de trabajo de manera sostenible "cuando el modelo del PSOE es el de la creación de un gran parque comercial en Janer, hoteles en Camposoto y vender terrenos de Bahía Sur", finaliza.