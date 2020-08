Podemos San Fernando denuncia las carencias de La Casería en limpieza y mantenimiento urbano

La portavoz de Podemos San Fernando, Ana Rojas, ha denunciado las "claras deficiencias" que presenta La Casería en cuanto a limpieza, asfaltado o alumbrado al hacerse eco de las reivindicaciones de la asociacion de vecinos La Inmaculada, con cuyos responsables se ha reunido recientemente para tomarle el pulso al barrio.

"Desde la asociación están reclamando más contenedores de basura, mejor acondicionamiento, arreglos en el asfaltado, el acotamiento por seguridad de la estación de bombeo -EBAR Las Torres- y el cuidado de las zonas verdes", enumera la edil.

Rojas, de esta forma, ha criticado las "escasas inversiones" que el gobierno local ha acometido en los barriosfrente a otras que no son urgentes para la ciudad y favorecen a la zona del centro".

El agravio es todavía mayor -insiste- cuando los contenedores de basura que hay en La Casería se retiran para reforzar la limpieza en otros puntos de la ciudad.

No se escapa de las críticas de Podemos San Fernando el mantenimiento del mobiliario urbano de este peculiar barrio de La Isla. "Hay bancos que no se pueden utilizar por estar rotos", dice. Y -según trasladan los vecinos a la formación morada- no se cambian a pesar de que una y otra vez se ha reclamado al Ayuntamiento.

Rojas ha insistido también en la necesidad de acometer una inversión en las instalaciones deportivas del barrio. "Hacen falta nuevas redes para la pista, el acondicionamiento del vestuario y se necesita otra pista que sea polideportiva para que se puedan practicar otros deportes".

Las zonas verdes -prosigue la edil de Podemos- tampoco se cuidan con regularidad. "La zona de detrás de las torres solamente se limpia cuando se acerca la festividad de San Juan", afirma.

Desde la asociación de vecinos La Inmaculada, dice Podemos, se ha pedido también al Ayuntamiento una zona con un merendero cerca de los árboles "para poder dar un uso vecinal a estas zonas".

La formación morada se ha hecho eco también de otras demandas, tales como la plantación de césped en los aledaños a la playa de La Casería y la instalación de papeleras y ceniceros en esta zona del litoral, "porque es la propia asociación la que los está haciendo con materiales donados".

"Las peticiones de La Inmaculada no son más que otra muestra más de la dejadez del gobierno local con los barrios periféricos de la ciudad", ha declarado Ana Rojas, que ha criticado que dichas reclamaciones no seanescuchadan por parte de los responsables del equipo de gobierno. "Ni siquiera el cambio de contenedores", apostilla.