Podemos San Fernando afea al bipartito de PSOE y Cs que ningunee a los trabajadores del Teatro

La portavoz de Podemos San Fernando, Ana Rojas, ha vuelto a poner sobre la mesa el conflicto del Teatro de las Cortes para afear al gobierno municipal de PSOE y Cs su "rechazo" a la reapertura "y a la propuesta de la formación de contar con la plantilla para cuando se reactive la programación del único teatro de la ciudad, que lleva desde diciembre sin una sola función”.

Rojas ha asegurado que la plantilla que ha trabajado en el Teatro está siendo "ninguneada" desde hace meses, "no permitiéndoles tampoco ejercer su derecho a huelga para reclamar los tres meses de sueldo que aún se les adeuda desde 2020 cuando el gobierno suspendió la programación y cerró el teatro de un día para otro".

"Lamentablemente la actitud del gobierno local no es ninguna sorpresa porque ya el gobierno de PSOE y Cs viene demostrando la falta de compromiso no solo con la cultura, sino también con los derechos laborales”, ha asegurado Rojas en referencia a la "no defensa" de las plantillas en otros conflictos laborales de otros servicios municipales "con empresas que abusan de los derechos laborales y los incumplen de forma sistemática".

Para la portavoz de Podemos, "no se puede permitir que un gobierno local no solo se ponga de lado, sino que directamente vote en contra de la cultura y de los derechos laborales de los trabajadores".

La responsable de la formación isleña ha recriminado también al ejecutivo municipal que no se haya reunido con el personal para negociar una solución para el cobro de esos salarios y que ni siquiera se les haya reconocido el trabajo "que durante años ha hecho para el propio gobierno local en la organización de eventos municipales e institucionales".