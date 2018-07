El Pleno aprueba de manera definitiva unos nuevos presupuestos municipales

El Pleno aprobó los presupuestos municipales de manera definitiva, tras haberse aceptado dos de las alegaciones presentadas. De nuevo se repitió el sentido del voto de la Corporación Municipal: PSOE y Andalucistas votaron sí y Sí se puede y PP dieron su no, por lo que fueron las abstenciones de la concejala no adscrita y del grupo Ciudadanos los que decantaron la votación a favor. "Ha sido un trabajo duro. No es fácil gobernar en minoría, pero hemos demostrado que somos un gobierno estable. Cuando se gobierna con sensatez, con propuestas de transformación de la ciudad, la respuesta positiva se consigue", comentaba la alcaldesa, Patricia Cavada, tras acabar la sesión.

Tanto la regidora, como el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, durante su intervención en el pleno, defendieron las bondades del presupuesto por las inversiones que hará posible: la Ciudad de los Niños, la partida para redactar el proyecto de alcantarillado de la barriada Bazán, partidas para colectivos flamencos, clubes deportivos, instalaciones deportivas, actividades culturales; o la inclusión de partidas para alquiler social, para rehabilitación de vivienda social o para la construcción de edificios de entidades de ayuda mutua.

Desde el PP, sin embargo, se insistió en sus alegaciones contra la financiación de servicios que no son competencia municipal. "Dicen que nuestras alegaciones son destructivas, y si las cotejan con el informe del interventor entonces están diciendo que ese documento es destructivo", cuestionó el concejal del PP Manuel Raposo. También recibió críticas por parte de Sí se puede. Su portavoz, Ernesto Díaz, considera que el documento es insuficiente para las necesidades de San Fernando.

"No es nuestro presupuesto pero permitirá que la ciudad avance", exponía la portavoz de C's, Mayte Mas. Inmaculada López lamentó la incapacidad del gobierno para negociar con la oposición, de la que no había obtenido un voto positivo.