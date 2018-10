Ciudadanos exige de nuevo un Plan Integral de Tráfico para San Fernando

“Desde el primer momento de este mandato nos hemos presentado voluntarios para ayudar al equipo de gobierno a realizar el plan de movilidad que diera cobertura al tráfico en San Fernando”. Desde 2015 Ciudadanos ha presentado iniciativas, propuestas y mociones para mejorar la circulación de la ciudad y, sin embargo, lamenta el concejal Francis Posada, desde el gobierno municipal no se ha dado ningún paso en este sentido para resolver el vacío legal que existe en cuanto a la circulación por la ciudad, y especialmente en la calle Real. “¿Quiénes son los irresponsables”, ironiza durante su intervención para reclamar un Plan Integral de Tráfico.Se refiere el edil de la formación naranja a las acusaciones de irresponsabilidad por parte de la alcaldesa, Patricia Cavada, a los miembros de la oposición municipal “por no haber aprobado en su momento la ordenanza de la calle Real”. Frente a eso, Posada defiende la insistencia de su grupo municipal en solicitar estos años de mandato soluciones de tráfico y movilidad ante la problemática existente en la circulación por San Fernando. Es imposible, deja claro la formación, aprobar la ordenanza reguladora del tráfico de la calle Real sin que exista previamente un Plan de Movilidad en San Fernando.“Desde septiembre de 2017 tenemos presentado un plan integral de tráfico para solventar absolutamente todos los problemas que tenemos en el tráfico de San Fernando”, expone el edil de Cs. Esto incluye la actualización de la ordenanza general de tráfico “que data del año 75 y que no se actualiza desde 2002”; la ordenanza de la calle Real y un plan de movilidad “que diera cobertura a todo el tránsito de la calle Real”. A su juicio, es indispensable tener un marco legal para poder regular el tráfico de esta vía con su transformación para acoger el tren tranvía.Posada cuestiona de esta manera la actitud del equipo de gobierno y deja claro que“ni la oposición, ni mucho menos Ciudadanos es el culpable del vacío legal que existe sobre el tráfico en la calle Real, que es solo el resultado de la desidia del gobierno municipal”.