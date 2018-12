“Hemos trabajado duro, San Fernando ha dado un salto cualitativo en estos años”

Se acaba de quedar sin préstamo para financiar las inversiones que tenía comprometidas, no es la mejor forma de empezar el año.

El año ha terminado en positivo porque hemos desarrollado cada uno de los objetivos que teníamos marcados en nuestro proyecto de ciudad. Ahora bien, como dice, también ha terminado con esa manifestación clara de los partidos de la oposición (PP, Cs y Podemos) de que no les importa bloquear a la ciudad, sobre todo antes de llegar a las elecciones municipales, para las que quedan cinco meses. No han asumido la responsabilidad clara que tenían ante un presupuesto aprobado por el pleno y que, además, era un presupuesto participativo, en el que las inversiones han sido decididas y votadas por la ciudadanía. Ha sido un auténtico despropósito. No votar a favor de la operación de crédito que permite esas inversiones es una incongruencia. No son proyectos que nos hayamos sacado de la manga ahora. ¡Son inversiones que hemos negociado durante todo el proceso de elaboración de los presupuestos y que están recogidas en ese documento que se ha aprobado en pleno! Es más, durante todo el proceso de negociación de los presupuestos, jamás se han discutido esas inversiones. Ni se han presentado alegaciones en ese sentido. Eran otras cuestiones las que los partidos querían debatir. No obstante, soy una persona que siempre busca soluciones y desde el mismo jueves, tras el pleno, estoy trabajando en alternativas para poder desarrollar los proyectos a los que me he comprometido con la ciudadanía y que la ciudadanía ha votado.

En todo caso, era previsible que la oposición no le diera esa apoyo a cinco meses de las elecciones. ¿No hubiera hecho el PSOE lo mismo de no estar en el gobierno?

No hay argumento válido, coherente o sensato para negarse a estas inversiones que ya están aprobadas y que, solo por su cuantía, necesitaban pasar por pleno para formalizar la operacion de credito. El PSOE ha votado en contra de cosas que consideraba que no estaban bien o que no eran convenientes pero nunca ha bloqueado cosas que eran buenas para la ciudad. Es más, ha sido nuestra máxima. Yo también he sido concejala de la oposición y no se me hubiera ocurrido votar en contra de inversiones que han decidido los ciudadanos, que incluyen la partida presupuestaria para mejoras urbanas en los barrios que ha sido consensuada con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que agrupa a 43 asociaciones de vecinos. ¿Cuántas veces esuchamos a Podemos que hay que invertir en los barrios? ¿Cuántas veces se nos ha pedido que tenemos que tener una sala de estudio nueva? El mobiliario del Ayuntamiento, por ejemplo, está ahí, en ese paquete de inversiones, ¿acaso no queremos abrir al Ayuntamiento? La partida que tenemos comprometida con la EDUSI... Quedan cinco meses de mandato, solo daría tiempo a dar los primeros pasos con estas inversiones y empezar a redactar los proyectos. Insisto, no hay razón para oponerse.

Hace unas semanas, en plena campaña de las autonómicas, tuvo que dar marcha atrás con la tasa de tratamiento de residuos, que despertó una amplio rechazo entre la ciudadanía tras recibirse las primeras notificaciones de cobro de manera un tanto inesperada. ¿Cómo piensa solventar ese problema?

La tasa fue aprobada cuando Loaiza era presidente de Diputación y alcalde de San Fernando. Durante mucho tiempo estuve indicando al servicio de recaudación y al propio Consorcio (Bahía de Cádiz) que era necesario hacer una campaña de comunicación, que era necesario informar sobre la tasa. Sobre todo por ese componente ecológico y sostenible que implica, ese criterio de 'el que ensucia paga' que recoge también la normativa. Pero lo cierto es que el devenir que tuvo todo esto, la controversia que surgió sobre su legalidad, la forma de hacerse y de comunicarse por parte del Consorcio y del servicio de recaudación de Diputación me hizo ver y decidir que no era la forma más adecuada de realizarse. Por eso dijimos que no se iba a pagar la tasa, que se iba a analizar su legalidad e, incluso, que se iba a hacer un estudio para saber si vamos a seguir o no en ese Consorcio, para ver qué conviene más a la ciudad.

En todo caso, es un servicio que la ciudad tiene pagar...

Evidentemente. Y el dinero que tiene el Ayuntamiento sale de transferencias del Estado, de las Comunidades Autonómas o de los impuestos municipales. No hay más. A partir de ahí hay que pagar los servicos públicos. Hay municipios que decidieron poner la tasa, otros pusieron la tasa e incrementaron el IBI, que nosotros -por cierto- hemos mantenido congelado cuatro años. De momento, hemos decidido que no se aplique la tasa. Evidentemente es una deuda que tiene el municipio e iremos viendo cómo se le hace frente. Estamos teniendo contactos y con el Consorcio, con la empresa que gestiona el punto de residuos. Pero toda esta situacion -no se olvide- proviene de una decisión que adoptó Loaiza como presidente de Diputación y alcalde de San Fernando.

Pero este gobierno también estaba a favor de su aplicación.

La tasa hay que pagarla, de una u otra manera. La pagaremos de manera directa a través del Consorcio o través de otros impuestos que se abonen. Pero yo no voy a engañar a nadie: si lo paga el Ayuntamiento lo pagan todos los ciudadanos. No se puede decir que lo pague el Ayuntamiento como si eso no fuera dinero de los ciudadanos.

Quedan solo cinco meses de mandato. Apenas hay tiempo para hacer nada más. Quiero decir, que lo que hay hoy en la ciudad es lo que los isleños se van a encontrar cuando vuelvan a las urnas. ¿Está satisfecha? ¿Cree que es suficiente para asegurarse la reelección?

Estoy satisfecha. Creo que la gestión que ha hecho este gobierno ha sido muy buena. Serán los ciudadanos los que valoren si verdaderamente lo que se ha hecho es suficiente para volver a darnos su confianza. Pero sí es cierto que el salto cualitativo que ha dado San Fernando en estos cuatro años ha sido importante. Ha dejado de ser una ciudad de la que no se hablaba, a ser una referencia provincial. Hemos acogido importantes eventos provinciales y regionales, hemos sonado en el tema del ocio y la diversión, atraémos a una gran cantidad de público en cada uno de los eventos. Y sonamos porque hemos sido un gobierno ejemplar a la hora de gestionar fondos y subvenciones publicas. Hemos sido un referente en la EDUSI, los sextos de España con nuestra estrategia. Hemos llegado a acuerdos para construir el Museo de Camarón con la ITI, hemos gestionado subvenciones de Diputación y de la Junta para la línea eléctrica de Fadricas. La playa también se está llevando a cabo con fondos de la ITI. Creo que hemos sido ejemplares a la hora de negociar y tramitar. Y también hemos dado buenas noticias con los datos económicos: el desempleo ha bajado por encima de la media provincial, la deuda se ha rebajado, el periodo medio de pago es de los más bajos... Pocos municipios de la provincia teinen la capacidad de inversión que tenemos nosotros. No han realizado ni la mitad de proyectos que hemos impulsado nosotros, empezando por la propia rehabiitación del Ayuntamiento. Acabamos de firmar el acta de replanteo del Museo Camarón. ¿Cuántos alcaldes querrían poner la primera piedra de un museo así? Y todo eso es porque no hemos descansado desde el primer día.

El PSOE sale del gobierno de la Junta, ¿pierde su principal aliado?

Evidentemente, la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE ha sido una gran aliada para esta ciudad. A la vista está, ahí están esas inversiones de las que estamos hablando, desde el Museo Camarón a las obras de la playa. Aunque le digo que lo importante es la ciudad. Para eso trabajo yo y lo hago con seriedad institucional, que es también lo que espero del nuevo gobierno andaluz. Así que seguiré intentando generar las alianzas necesarias para que el gobierno de la Junta y el de San Fernando sigan avanzando en esas cosas que son buenas para la ciudad.

Aunque la Junta también le ha dado dolores de cabeza: el centro de salud de Camposoto, el tranvía...

Ha sido una administración muy implicada con los proyectos de la ciudad pero también con muchas competencias y muchos municipios a los que atender. Para el dolor de cabeza del centro de salud de Camposoto había un compromiso claro del gobierno andaluz. Se ha terminado un nuevo proyecto y solo quedaba incluirlo en los presupuestos. Confío en que el nuevo gobierno, ya que el PP tanto lo ha reivindicado, no dude en incluirlo en los próximos presupuestos autonómicos. Pero si el centro de salud de Camposoto ha dado dolores de cabeza también ha dado numerosas alegrías el hospital de San Carlos y la puesta en marcha de unidades, servicios, equipamientos... Y sobre todo ha dado alegrías ver cómo se atendían las reivindicaciones de la ciudadanía -ahí están las urgencias- y escuchar los comentarios de la gente: todo el mundo habla bien del hospital.

¿Teme la entrada de Vox en el Ayuntamiento en las próximas elecciones municipales?

Es previsible que esté en los municipios teniendo en cuenta sus resultados en las autonómicas y la representación conseguida en el Parlamento andaluz. Le puedo decir que yo voy a trabajar por conseguir la mayor estabilidad para la ciudad. He trabajado para dar a los ciudadanos argumentos para que confíen en mí y la ciudad necesita esa mayor estabilidad. A la vista está, el jueves se rechazó en el pleno un préstamo para hacer inversiones que ya estaban aprobadas. La pluralidad del pleno es positiva, pero no si los grupos se dejan llevar por sus intereses partidistas.

Me refiero a la posibilidad de que ese bloque de la derecha, del que tanto se habla ahora, pueda desplazar al PSOE del gobierno.

Sinceramente, creo que la mayoría de los ciudadanos volverán a confíar en el PSOE pero es cierto que estamos en un tiempo -y me refiero al ahora mismo- en el que hablamos de bloques, que podría dar lugar -aunque no tiene por qué ocurrir- a que se replicara ese acuerdo entre PP, Cs y Vox que se ha dado en la Junta de Andalucía. Por supuesto, en lo que a mí respecta voy a trabajar para conseguir el mayor respaldo de la ciudadanía y alcanzar esa mayor estabilidad de la que le hablaba.

¿Las corbetas de Arabia serán la salvación de La Isla?

San Fernando -y no quiero entrar en el porqué- ha vivido demasiados años en el recuerdo, en la ciudad tan importante que fue sin buscar nuevos nichos económicos, sin tener claro hacia dónde tenía que tirar para generar riqueza y empleo, por supuesto de manera paralela a la principal industria que tenemos, que sigue sendo la naval, Navantia. No hay ninguna empresa que pueda venir a instalarse en San Fernando que genere más mano de obra intensiva, lo tengo claro. Desde el gobierno hemos estado trabajando en abrir ese camino: desde el Museo Camarón hasta los fondos EDUSI, la playa, Gallineras, las comunicaciones, Fadricas I y II... Todo eso nos estaba situando en una buena posición. Pero ahora, sin duda, las corbetas van a multiplicar ese efecto. ¡Hablamos de 6.000 empleos! Y estoy muy contenta porque San Fernando se lo merecía. Ha sido tan importante durante 300 años la construcción naval para la ciudad que nos merecíamos recuperar eso. Y me emociona saber que vamos a tener un contrato que va permitir además una alianza con la Armada para recuperar espacios en La Carraca, con lo que eso supone. Y sobre todo porque ese esfuerzo, ese trabajo que se ha realizado para impulsar ese cambio de modelo económico que complemente al sector naval, se va a multiplicar.

La desafectación de terrenos militares en Camposoto fue una de sus prioridades al llegar a la Alcaldía. El mandato se agota y estamos igual que siempre. Ni siquiera la coincidencia de siglas en Madrid ha servido para avanzar.

A diferencia del gobierno anterior -Loaiza nunca quiso hablar de desafectación- siempre he dicho que el desarrollo de San Fernando pasa sí o sí por recuperar suelos sin uso de Camposoto y he trabajado para ello durante estos años. He tenido muchas reuniones. Hemos hecho incluso un borrador de convenio para el tema del campo de tiro -que permitiría liberar la totalidad de la playa- pero parece ser que son muchos los condicionantes técnicos que impiden que avancemos al ritmo que a mí me hubiera gustado, aunque no hay nada descartado. Recientemente he reiterado a la ministra la necesidad de mantener un encuentro para recuperar la negociación, que dejamos bastante avanzada.

¿Pero ha habido contactos desde que entró el nuevo gobierno?

No, no hemos tenido reunión con el nuevo gobierno. Ni con la ministra ni con el director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, aunque sí he hablado con él en varias ocasiones para otros temas y han sido conversaciones que se han mantenido de manera cordial y ágil. Hablamos sin complicaciones. Pero la reunión con la ministra, cuya petición he reiterado, no se ha producido. Aunque le digo que la desafectación de terrenos de Camposoto en desuso seguirá siendo un objetivo para mí.

Ha aludido en varias ocasiones a las obras del Ayuntamiento, ¿cuándo estará listo?

La dirección de la obra y la empresa adjudicataria nos dicen que en febrero estará concluida la rehabilitación. Luego queda la adecuación de mobiliario, suministro eléctrico, redes... Es una magnífica obra que además ha sido desarrollada con un cuidado un un mimo excelente por parte de la dirección facultativa. Y es evidente la satisfacción de los ciudadanos ante el resultado. ¡Todos son comentarios positivos! Eso sí, ahora más que nunca la plaza del Rey demanda su rehabilitación porque es todo un conjunto arquitectónico único.

No quería terminar sin dejar de preguntarle por el problema que más preocupa a los ciudadanos y que más quejas suscita: la limpieza de la ciudad

Sí, es cierto. La gente no está satisfecha con la limpieza. Yo tampoco a día de hoy, pero busco soluciones. Y he trabajado en este sentido para solventar un problema que tiene la ciudad. Como sabe estamos inmersos en el proceso de resolver la adjudicación del servicio. Ahora mismo se acaba de terminar el informe técnico que analiza cada una de las ofertas presentadas y el siguiente paso será convocar de nuevo a la mesa de contratación. Queremos que se adjudique antes de que acabe el mandato. Es un contrato complicado y pretendo que todo se haga con la máxima transparencia y objetividad. El contrato de jardines, que ya se ha puesto en marcha, se está notando.