Pasaporte covid en San Fernando: sin implantar en el hospital de San Carlos, visto bueno de la hostelería

La implantación del pasaporte covid-19 para el acceso a los hospitales y centros sociosanitarios en Andalucía tiene un cumplimiento desigual en San Fernando: mientras algunas residencias sí lo están pidiendo a los visitantes, el hospital de San Carlos no cuenta por el momento con la infraestructura necesaria para solicitarlo a los acompañantes. Además, la posibilidad de que su exigencia se extienda a los establecimientos hosteleros y de ocio nocturno se ve con buenos ojos por parte del sector.

Los acompañantes de hospitalizados en San Carlos no tienen que mostrar por el momento ningún certificado covid para acceder a las instalaciones ante la falta de dispositivos necesarios para la comprobación del documento. Desde el propio hospital isleño entienden que además hay muchas personas mayores que no tienen manejo suficiente de las tecnologías para acceder con facilidad a este comprobante, menos aún si su presencia en las dependencias responde a un ingreso urgente de algún familiar.

Por el contrario, sí están solicitando el pasaporte covid los centros sociosanitarios de La Isla. Al menos la residencia de mayores de Cruz Roja y la residencia Dolores Castañeda de Afa Vitae (Alzheimer) ya han comenzado en estos días a reclamar a los visitantes esta documentación para poder acceder al centro para ver a sus familiares.

La posible extensión de esta medida a la hostelería no coge de nuevas al sector. Alfonso Mayor García de Londoño, gerente del Bodegón Andalucía y responsable de la sección de hostelería de Acosafe (Hisafe), considera la medida correcta porque servirá para que "la clientela se sienta más segura, sobre todo en los interiores". Algunos compañeros, eso sí, han mostrado su preocupación "porque les reste tiempo". "Pedir el pasaporte y comprobarlo, se suma a la limpieza extraordinaria por el covid y al control de las distancias de seguridad", explica. Aunque en el cómputo general esperan que sea una acción "positiva" esperan que no les quite clientes, "porque habrá personas que no sepan como conseguirlo".

"Asihtur acepta el uso de este documento para evitar nuevas restricciones. Este certificado contribuye a disminuir el riesgo de contagio en cualquier establecimiento hostelero y aporta mayor seguridad a la clientela y a los equipos de trabajo de estos locales. En definitiva, suma para hacer del disfrute de nuestros bares, restaurantes, cafeterías y pubs una experiencia más segura. Nuestro sector siempre ha mostrado su compromiso en la lucha contra el virus y en la aplicación de toda medida encaminada a prevenirlo", comenta, por su parte, el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo (Asihtur), Antonio V. Páez. En su caso, la entrada en vigor de este documento genera incertidumbre sobre el proceder que tienen que seguir los trabajadores. "A día de hoy a los hosteleros nos falta información y herramientas para llevar a cabo esta medida. Se nos plantean dudas respecto a cómo solicitar a la clientela este certificado y sobre cómo debemos actuar en caso de negativa de una persona a mostrarlo. Creemos que hará falta mayor concreción por parte de la Junta de Andalucía y una mayor colaboración y vigilancia por parte de las administraciones", señala Páez.

Entienden desde esta asociación hostelera, además, que el certificado debería hacerse extensivo para otras actividades susceptibles de concentrar aglomeraciones, una petición que además evitaría nuevos agravios comparativos con otros sectores, tal y como los que ya ha sufrido la hostelería durante esta pandemia, demandan.