El PP advierte de que la suciedad desluce los alrededores del Ayuntamiento de San Fernando

El Partido Popular (PP) reclama al gobierno de San Fernando realice de manera urgente algún tipo de tratamiento para evitar que la solería que se ha colocado en los alrededores del Ayuntamiento y Mercado Central presente la actual imagen de suciedad, "impropia del centro histórico de una ciudad como San Fernando".

La concejala del PP María José de Alba pone el acento en la mala elección del material utilizado (granito), altamente poroso y que retiene cualquier residuo líquido, como el que desprenden muchos vehículos. Pero, también achaca esta situación a la inadecuada limpieza de las calles circundantes al Mercado Central. La suciedad que presentan tanto José López Rodríguez como Calderón de la Barca y Hermanos Laulhé es, por tanto, "una denuncia de la falta de mantenimiento y también de la mala elección en el material colocado".

De Alba argumenta que las losas de granito utilizadas para urbanizar estas calles "ya están demostrando que no son las más apropiadas para el entorno de una plaza de abastos con la zona de carga y descarga de mercancías y un aparcamiento subterráneo incluido, máxime si no se extrema la limpieza de la zona". La formación demanda al gobierno que extreme la limpieza y el cuidado de "unos trabajos que nos han costado a todos los isleños medio millón de euros".

El material usado para el enlosado de estas tres calles es el mismo que se adoptó en la obra del tren tranvía, no resultando ser el más adecuado para una localidad como San Fernando en la que las precipitaciones suelen ser escasas y, por tanto, la porosidad natural del granito termina por pasar factura. Por ello, los populares reclaman al Ayuntamiento que lleve a cabo el tratamiento de la piedra con alguna de las sustancias existentes en el mercado y que actúan para repeler la suciedad.

De Alba insiste en la necesidad de llevar a cabo una limpieza acorde a la realidad de las calles y plazas isleñas: "Llevamos seis meses con una nueva concesionaria, un tiempo razonable para que los resultados pudieran ser palpables. No dudamos de que no se limpie, pero probablemente el equipo de gobierno de Patricia Cavada no introdujo en el contrato las particularidades con las que se iba a encontrar la empresa. Sea como sea, quienes pagamos somos los isleños y merecemos tener nuestra ciudad limpia".