El PP pregunta por qué no se ha hecho el Manual de Paisajismo Urbano

El Ayuntamiento sigue sin contar con un Manual de Paisajismo Urbano, "algo que parecía fundamental cuando lo encargó en 2016 el gobierno municipal y que debería haber estado concluido en enero de 2017". El concejal popular Daniel Nieto aludía esta mañana a este tema para recordar que durante estos años han preguntado reiteradamente por la cuestión. Finalmente, ahora se da una respuesta desde el equipo de gobierno "sorpresiva" y "escueta": "Desde este Ayuntamiento informamos de que dicho contrato se rescindió y no se ha efectuado ningún pago".

La formación quiere que la alcaldesa, Patricia Cavada, que firma esta contestación con la que" ha pretendido zanjar un asunto, muy incómodo para el actual gobierno, que ha mantenido silenciado hasta la recta final de su mandato", explique a la ciudadanía las razones de que no se redactara ese manual y de su información dos años después. "¿Por qué este gobierno falla tanto en este tipo de contratos que suman ya varios casos, como el de los paraguas luminosos, el mantenimiento del jardín vertical o la gran nevada? Esto huele a cable quemado", apunta el edil del PP.

Frente a esta respuesta, Nieto hace mención a la respuesta de la regidora en el pleno de septiembre de 2017, cuando a preguntas de un concejal sobre el mobiliario urbano Cavada respondió "estamos terminando el Manual de Paisajismo Urbano". "Queremos saber cuándo se rompió el acuerdo, por qué motivo y qué acciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento", insiste el dirigente del PP. Entre otras cuestiones, porque las empresas que concurrieron a este contrato fueron invitadas por el propio Ayuntamiento, sin que hubieran ninguna de San Fernando.

Se requirió presupuestos, detalla, a una empresa de Granada o Valencia –"por nuestros medios no pudimos concretar su ubicación, y el gobierno local no nos facilitó información alguna"- y a dos de Madrid "que presentaban el mismo domicilio: o están radicadas en un vivero de empresas o similar, o es una auténtica casualidad". Una de estas dos empresas fue la elegida, aunque la mercantil "no existía" en el momento en el que Cavada anunció la intención de redactar un manual. Esa empresa se dedicaba también a la venta de mobiliario urbano.