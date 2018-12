El PP lamenta el estado de suciedad en que se encuentra San Fernando

"La ciudad está igual de sucia y descuidada que hace ocho meses cuando se terminó el plazo de presentación de ofertas para hacerse con el nuevo contrato de limpieza y recogida de basura. Ocho meses en los que no se ha sabido nada nuevo del servicio". El concejal del PP Daniel Nieto vertía esta mañana estas críticas ante el estado que presenta la ciudad y para plantear las dudas que el futuro contrato crea en su formación. "No esperen resultados positivos", advertía.

El edil popular hacía esta afirmación porque considera que solucionar los problemas de limpieza que tiene la ciudad no es la vocación del contrato, a tenor del pliego en el que se basa. "Su objetivo –insistía– no es que la ciudad esté limpia. Eso solo sería una feliz coincidencia", al entender que la licitación se resolverá "sin objetividad", "con criterios subjetivos".

Las críticas del PP han comenzado por la demora en acabar el proceso de adjudicación, un retraso de ocho meses desde que se cerró el periodo para las empresas interesadas sin que se haya resuelto.

Pero además Nieto ha cuestionado la premura con la que la plica se llevó a pleno. "No correspondía a un interés de mejorar el servicio, es evidente, sino a la intención de que el contrato no tuviera que regirse por la nueva legislación. Es la clave, con esta plica se pueden hacer cosas que no se podrían con la nueva ley", lamentó. Entre otras cuestiones, el político popular puso sobre la mesa la posibilidad de que la concesionaria pueda "trocear" el contrato en hasta diez contratos para subcontratar "de manera libérrima". "Así podrá contratarse al personal con los criterios que quiera. ¿El más solvente técnicamente? ¿O el más conveniente?", precisó.

El pliego, abundó, "consolida un sistema fracasado del pasado, que no ha servido para tener una ciudad limpia".

Esta gestión del gobierno municipal muestra, a su juicio, la falta de una transparencia, que se ha trasladado a un contrato que posibilitará "la opacidad".