El PP denuncia que Urbanismo da licencias "a unos bares sí a otros no" para adecuar sus terrazas

El PP ha requerido al gobierno municipal que comparten socialistas y andalucistas información sobre los criterios "administrativos o de cualquier otro tipo" que se están siguiendo para conceder la instalación de veladores y otras estructuras no fijas pero necesarias para las terrazas de bares y restaurantes. La razón es sencilla. Hay hosteleros que se han quejado de que llevan meses esperando la tramitación de una licencia para instalar unas pérgolas y adecuar su terraza y otros, sin embargo, consiguen solventar ese trámite con mucha más agilidad a pesar de que no ajustarse a la normativa vigente. Hace unas semanas lo denunciaban a este periódico y ahora, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo decreto de la Junta, lo ha retomado el PP.

Ha sido la edil y secretaria general de los populares isleños, María del Carmen Roa, la que ha lanzado hoy el tema al preguntar por "los motivos que ha llevado al ejecutivo de Patricia Cavada a otorgar permiso a unos hosteleros sí y a otros no".

Hasta el PP -sostienen- han llegado también las quejas de profesionales del sector de la hostelería por el silencio que han encontrado en el Ayuntamiento ante peticiones para colocar elementos de sombra o cortavientos en sus terrazas. Además, critican que la propuesta elaborada por el gobierno de Cavada, presentada en julio de 2017, y cuyo objetivo era homogeneizar la imagen de las terrazas de la calle Real y su entorno no ha tenido en cuenta aspectos singulares de algunas calles en las que, por ejemplo, combate por igual los vientos de poniente y levante. "Concretamente –expone Roa- hay un bar que lleva con la solicitud iniciada y los pagos de tasas realizados desde 2016 y aun no ha recibido contestación satisfactoria a su demanda de parte del gobierno local. Y todo, al parecer, porque los elementos que se exigen para las terrazas no se ajustan a la realidad de la zona, llegando alguno de estos a resultar incluso peligrosos para la integridad de los clientes".

Esta situación, además de perjudicar seriamente a los hosteleros, según el PP, "echa por tierra la supuesta y anunciada participación del colectivo a la hora de redactar la nueva normativa que regirá en la estética y diseño de las terrazas".

"Afirmaron (PSOE y andalucistas) que iban a contar con la aportación de los locales afectados y no ha sido así. Nos consta de las propuestas que han hecho llegar algunos hosteleros al gobierno municipal para mejorar y adaptar a la realidad de la ciudad este proyecto, pero todo hace indicar que han caído en saco roto", dice Roa.

Desde el PP isleño se ha instado a la alcaldesa y a su equipo a informar sobre los motivos por los que "se conceden unas autorizaciones y se niegan otras", y se ha preguntado qué planteamiento tienen previsto para aquellos establecimientos con particularidades que, por su ubicación u otro motivo, no pueden instalar en sus terrazas aquellos elementos que exige el gobierno municipal.