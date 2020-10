El PP airea el "demoledor" informe de una inspección realizada al depósito del Museo de San Fernando

Frente al "paso de gigante inédito" del que sacaba pecho el gobierno municipal esta semana al hablar del depósito del Museo Histórico Municipal y del inventario de los fondos arqueológicos, el PP ha hablado hoy del "demoledor" informe técnico elaborado por la Delegación Territorial de Cultura tras una inspección realizada a las instalaciones del antiguo colegio Padre Franco.

Ha sido la concejala María José de Alba la que, sin salir de su asombro ante la "falta de humildad" del equipo de gobierno, ha aireado dicho informe de la Junta, que no solo pone en tela de juicio la adecuación de los fondos museísticos en estas instalaciones por parte del Ayuntamiento sino que, a tenor de sus duras conclusiones, explica también las actuaciones emprendidas por el ejecutivo de Patricia Cavada, que ahora -dice el PP- se venden como logros y su "supuesta sensibilidad" hacia la custodia del patrimonio.

"La inspección se realiza tres años después del traslado de los fondos al Padre Franco y lo primero que llama la atención es acerca de la falta de ventilación, las altas temperaturas y la humedad existente en el interior de las instalaciones", afirma De Alba al dar lectura a dicho informe. Y eso -lamenta- a pesar de la existencia de aparatos de aire acondicionado y deshumidificadores instalados para la correcta protección del patrimonio. "No estaban en funcionamiento en el momento de la inspección que realizaron los técnicos de Cultura, lo que Cavada vende como una cosa excelente resulta que ni siquiera estaba en marcha", apunta De Alba.

Además, en la inspección realizada al almacén se advierte de que "paramentos de la fachada exterior presentan desprendimientos de mortero, lo que hace que se detecte humedad por capilaridad que puede afectar al interior del local". También habla de "cajas y objetos apilados en rincones de forma anacrónica" y de la imposibilidad de comprobar el control y renovación de cepos contra insectos que resultan ser "muy antiguos".

"No se garantiza la correcta conservación de los objetos allí almacenados", concluye el informe desvelado por el PP isleño después de que el equipo de gobierno -insiste- "haya pretendido colgarse una medalla" con el tema del depósito. "La sala de consultas para investigadores y hasta el mismo inventario de fondos no los ha hecho por su sensibilidad hacia el patrimonio sino porque no le queda otra, es lo que exige la ley", explica la concejala De Alba, que acusa a la alcaldesa de haber "creado un problema" que no existía al imponer el cierre del Museo Histórico Municipal en sus dependencias de la calle Real para dar cabida a su despacho, lo que obligó a trasladar los fondos. De ahí también su malestar ante las críticas que sorpresivamente el ejecutivo hace a gobiernos anteriores. "No hemos tenido ese problema, efectivamente, porque no cerramos el Museo para hacernos un despacho, es un problema que ha creado ella", insiste De Alba.

Señala también el PP que el Castillo de San Romualdo sigue sin estar reconocido como museo y que en distintos registros oficiales y páginas webs -incluso las de la Junta de Andalucía y la del Ministerio de Cultura- el Museo Histórico Municipal continúa apareciendo en la calle Real, número 63. "¿Tan difícil es cambiar la dirección o es que hay algún motivo para no hacerlo?", pregunta la edil popular, que reclama al ejecutivo que dé explicaciones.