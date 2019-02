El PP se hace eco de las demandas de la asociación de vecinos San José

El candidato del PP isleño, José Loaiza, ha trasladado su apoyo a las demandas de la asociación de vecinos San José, ubicada entre las barriadas Carlos III y Bazán, tras reunirse con su presidente, Francisco Núñez, y su directiva y comprobar de primera mano las necesidades de la zona, "achacables a cuestiones básicas achacables a la falta de mantenimiento urbano que padece la ciudad".

"Pese a lo que pudiera parecer, estos vecinos, como los de otros barrios isleños, no le piden al Ayuntamiento cosas que no sean de su competencia, tales como la limpieza de sus calles y espacios públicos, la poda correcta y regular de sus árboles; y el adecentamiento de los jardines. Como decimos, nada que pueda considerarse una demanda extraordinaria o fuera del campo de actuación municipal”, señala el candidato Loaiza.

A esto se suman cuestiones que obligan -dice el PP- "a una actuación urgente". Es el caso de la ampliación de distintos tramos de acera y su mejora. "Solo es necesario darse un a vuelta por la plaza de la Anunciación para corroborar esta situación", dice el PP. También reclaman los vecinos una mejor delimitación de los aparcamientos de vehículos, insuficientes para las necesidades de la zona, pero que podrían incrementarse realizando una señalización más racional de las plazas existentes.

La cercanía de la barriada a los astilleros de Navantia y a la zona militar -recuerda Loaiza- hace que el trasiego de vehículos sea una constante "y que los conductores no siempre respeten las normas en cuanto a la velocidad máxima". Por ello, ya han reclamado al Ayuntamiento alguna medida disuasoria, como la colocación de badenes, que reduzca el peligro por atropello como el que sufren en la calle Custodio.

Por último, José Loaiza se comprometió con los vecinos a llevar a cabo medidas que integren a la barriada en los parámetros de accesibilidad universal que actualmente no tiene y que es una apuesta prioritaria del PP isleño para todo San Fernando. "El concepto que proponemos de accesibilidad universal, elimina barreras e incluye socialmente a las personas con diversidad funcional y cognitiva. No se trata sólo de una reivindicación necesaria para los espacios públicos, sino de una obligación que el Ayuntamiento tiene con todos los isleños para acabar con las barriadas de primera y de segunda, y para no hacer distinción entre los ciudadanos. Todos somos de primera categoría", concluyó.