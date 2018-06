El PP define el mandato como "tres años perdidos para la ciudad"

Se han cumplido tres años desde que el gobierno municipal tomara posesión, tres años desde que el PP dejó la Alcaldía, y las consecuencias negativas para la ciudad se han hecho notar. Es la visión que el presidente local de los populares, José Loaiza, tiene del devenir de La Isla en manos socialistas y andalucistas ,que considera que no sólo San Fernando no ha mejorado "sino que ha ido a peor" en este tiempo. Sectarismo, oscuridad, caos o infantilismo son algunas de los conceptos que usa el ex alcalde isleño para describir lo que va de mandato y por tanto la gestión del equipo de gobierno, con Patricia Cavada a la cabeza.

Precisamente, en la forma de gobernar de la regidora se centra el digirente del PP que considera que ha llevado a la "decepción" de los ciudadanos como consecuencia de que su llegada a la Alcaldía estaba llena de expectativas, que la propia Cavada había generado y que "no ha cumplido". La ciudad está paralizada, "son tres años perdidos para la ciudad", insiste, para advertir de la situación en la que se encuentra el municipio a un año vista de las elecciones locales, pero sobre todo en tres años del actual mandato. "Ha pasado a ser el Ayuntamiento menos transparente de la provincia, cuando estábamos en el 100% de transparencia en el tema de contratación", recuerda Loaiza, que cuestiona que los indicadores coloquen a la Administración local isleña a la cola en transparencia de Andalucía y España. "No quiere dar a conocer su gestión, que está marcada por el oscurantismo", reitera su queja el líder popular.

Para José Loaiza a la alcaldesa "no le gusta San Fernando", "le gustaría más el glamour de ser alcaldesa de una capital, no de un pueblo", expone con ironía. Como muestra apunta al declive de fiestas y tradiciones del municipio: el Cerro, que "va hacia abajo"; Tosantos, "igual, porque no le gusta"; el Carnaval, que "se ha convertido en una verbena reducida a la Plaza del Rey"; o Semana Santa, "a la que ha pegado latigazos, pero es una fiesta fuerte". También se refiere a las quejas de ciudadanos y colectivos sobre "la falta de comunicación, de sensibilidad", por que no los reciben; o por el estado de paralización de la ciudad.

El PP califica de "fiasco" los presupupuestos participativos, que "ya dijimos cuando empezaron que eran una milonga" y que engloba dentro de la gestión económica del equipo de gobierno. "No ha sido capaz de sacar adelante ninguno de los proyectos de esos presupuestos", cuestiona, por un lado. "Tiene un remanente de Tesorería sin gastar de 19 millones, pero endeuda más al municipio, lo que significa que los isleños deben más dinero y más intereses", añade, por otro. Pero no sólo eso, Loaiza critica la política de inversiones "caótica", que obliga al gobierno local a "llevar a pleno un tema hasta tres veces en algunas ocasiones". "Es que no se sabe cuándo algo va a salir adelante", abunda.

La falta de transparencia a la que se refiere Loaiza en varias ocasiones también se refleja, a su juicio, en la forma de actuar respecto a la oposición, y más concretamente con ellos, "a los que no nos han aprobado o atendido ninguna de nuestras propuestas", por lo que tacha a Cavada de moverse bajo una premisa de "sectarismo". "Es que están eliminando cosas que hicimos, incluso las que estaban muy bien hechas, por el simple hecho de que las realizó nuestro gobierno", puntualiza.

El dirigente popular recuerda algunos de los asuntos polémicos del mandato como el cierre del Museo Municipal para llevar allí las oficinas de Atención al Ciudadano y centralizar las estancias de Alcaldía, "el gasto para el despacho", como siempre se ha referido a este asunto; pero también al anuncio del premio a la revista satírica Charlie Hebdó que luego retiraron por las críticas hacia la falta de sensibilidad de la publicación con algunas tragedias, o los rifirrafes a través de las redes sociales con algunos ciudadanos.

"Siempre que sale algo mal la culpa es de otros, actúa como los niños en el recreo en ese sentido", finaliza Loaiza.