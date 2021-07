El PP cuestiona la gestión del gobierno de San Fernando con la Agenda 2030

"¿Qué ha estado haciendo Patricia Cavada y el PSOE durante estos seis últimos años?". Es la pregunta que se hace el Partido Popular (PP) tras conocer la aprobación el lunes por parte de la junta de gobierno local de la Declaración de la Agenda 2030. Según declaraciones de la alcaldesa socialista, comienza ahora el procedimiento para elaborar un documento que defina "el nuevo modelo de desarrollo futuro de La Isla".

Desde las filas populares cuestionan una medida que pone en entredicho la gestión de Cavada y su equipo durante los seis años que llevan al frente del Ayuntamiento. "No podemos comprender cómo se puede reconocer con tanta parsimonia que no tienen ni idea de hacia dónde debe encaminarse el futuro de La Isla. Llevamos años escuchando a Cavada hablar del cambio de modelo productivo, de la Smart City, la wikiciudad, los nuevos nichos de empleo… y ahora nos dice abiertamente que de todo aquello no hay nada, que todo era humo. ¿Quién los puede creer?", exponen los populares en un comunicado.

La Declaración de la Agenda 2030 habla de dotar al Ayuntamiento de "mayor transparencia, cuando nos conformaríamos con que hubiese solo un poco de luz en el entramado del opaco gobierno socialista", ironiza el PP. El documento apuesta por medidas recogidas en "25 principios". "A la alcaldesa le gusta hacer listas, enumerar propuestas. Le animamos a que, antes de hacer nuevas promesas, cumpla las que lleva realizando a los isleños desde 2015", añaden.

Para el PP este documento está llamado a convertirse en un nuevo fiasco del PSOE, delatando nuevamente "la incapacidad de Patricia Cavada para gestionar los intereses de la ciudad". "No nos va a aportar nada a los isleños, más bien, nos va a costar. Mucho nos tememos que haya sido gestado para dotar de contenido al nuevo comisionado agenda 2030 creado para colocar al ex senador Fernando López Gil".