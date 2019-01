El PP critica que el gobierno no haya llevado a pleno los presupuestos de 2019

"Cuando en junio se aprobaron los presupuestos de 2018 ya dijimos que eran de cartón piedra. Ahora decimos lo mismo de las inversiones de 2018 que el gobierno financiará con las dos operaciones de crédito que ha suscrito". El Partido Popular (PP) mantiene sus críticas a la gestión presupuestaria del equipo de gobierno y en esta ocasión cuestiona que "ni se plantee" presentar unos presupuestos para 2019 a tenor de su insistencia en estos créditos.

Los populares ya mostraron su rechazo el pasado pleno cuando no dieron su apoyo a la operación de crédito de 7,7 millones de euros que debía obtener mayoría absoluta para ser aprobada. "No era necesario llevarla a pleno, era una jugada con ánimo de querer engañar a los ciudadanos, de querer forzar al Pleno a algo que no tiene fundamento, porque no las inversiones no se van a ejecutar de manera inmediata", se queja el concejal Manuel Raposo.

Los populares rechazan las críticas del ejecutivo de Patricia Cavada que les acusan de estar "contra los intereses de la ciudad". Por el contrario, consideran que su postura es un ejercicio de responsabilidad puesto que las operaciones de créditos suscritas, por una cuantía menor -6,5 millones- y que por tanto no necesitan el apoyo de la Corporación, "no benefician" a la ciudad. "Perjudican a la ciudad al obligar a pagar intereses aún cuando la obra no va a ejecutarse durante muchos meses", expone el edil del PP. Raposo recuerda que están pendientes actuaciones del presupuesto de 2016, por lo que no creen "ni que las inversiones se vayan a realizar en 2019".

La formación pone en entredicho la estrategia municipal, que evita presentar unos presupuestos para 2019. "Es lo que tenían que haber hecho", insiste Raposo, que teme que el gobierno de PSOE y andalucistas ni se lo plantee "a vista de las operaciones de créditos firmadas".

El responsable popular plantea las dudas que estos créditos acordados con Unicaja y Caja Rural suscitan, por las condiciones que fijan. "Llevaron a pleno una operación con el BBVA porque era la más rentable, así que vamos a preguntar cuánto han costado", apunta.