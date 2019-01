El PP critica la falta de antelación municipal para preparar Fitur

Se refiere María del Carmen Roa a la propuestas que su formación llevó a pleno el pasado septiembre para que se creara un grupo de trabajo que plantease con tiempo suficiente la oferta turística de La Isla para este evento turístico. La moción incluía el encargo a este grupo de elaborar el plan turístico 2019-2029, con la idea de organizar los esfuerzos del municipio "de cara a consolidar una verdadera oferta turística, singular y competitiva". La iniciativa salió adelante con el voto de la totalidad del Pleno, y sin embargo, se queja la concejala del PP, ni PSOE y ni los andalucistas han puesto en marcha la comisión y "no se han dado los pasos para dotar a San Fernando de ese necesario plan turístico". Ante eso, lamentan que el gobierno vaya a "improvisar" y por tanto "seguirá sin aprovechar el escaparate turístico que es una de las principales ferias del sector a nivel internacional".

La secretaria general del PP de San Fernando ya ha preguntado al equipo de gobierno por la oferta turística que San Fernando va a promocionar en Fitur , que comienza el 23 de enero, puesto que "nuevamente, un año más, nada se sabe con antelación de la presencia isleña en esta importante cita internacional". Por eso Roa teme que el ejecutivo de Cavada "vuelva a caer en la falta de previsión ". "El trabajo previo, la elaboración de agendas de trabajo y encuentros con operadores turísticos, la definición de una oferta concreta, atractiva y competitiva es lo que justifica la participación de la ciudad en dicho evento internacional", insiste la dirigente popular, que advierte de que la comisión de trabajo creada para promocionar San Fernando en Fitur no ha sido convocada.

"No sorprende que estemos a la cola en ocupación hotelera"

"El ejecutivo de PSOE y andalucistas no ha sido capaz de elaborar durante el actual mandato un proyecto de promoción turística de la ciudad", critica la secretaria general del PP de San Fernando, que pone en entredicho las propuestas llevabas anteriormente a la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur). "Vendieron Camarón y sólo consiguieron una decena de selfies; vendieron la playa y fueron incapaces de tenerla a punto para la temporada veraniega. Y así todo", cuestiona. San Fernando, lamente la edil popular, "se encuentra a la cola de la provincia en ocupación hotelera", algo que "no sorprende". Pero además, Roa abunda en la mala situación del sector turístico en La Isla, cuyo empleo "sigue cayendo de manera constante". "No se puede vender un producto sin una planificación adecuada y de manera improvisada, como ha quedado demostrado durante el actual mandato", reitera. Ante una industria competitiva como el turismo, San Fernando tiene que trabajar con tiempo de antelación, porque "hay que buscar la forma de aportar valor a nuestra historia, el flamenco, la riqueza natural, la gastronomía, la playa, que son las bazas que debemos jugar".