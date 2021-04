El PP critica que se abandone la cultura en San Fernando sin celebrar el Día del Libro

El Partido Popular (PP) ha lamentado la situación que sufre la cultura en San Fernando. "Desde que Cavada y el PSOE accedieron al gobierno de la ciudad en 2015, las expresiones culturales en nuestra ciudad, la cultura, en general, va a peor. No cabe echarle a la pandemia la culpa de esta inaudita situación jamás vivida en La Isla. Llevamos a cuesta, con dolor, seis años en los que la cultura local prácticamente ha sido desmantelada por los socialistas", señala la concejal María José de Alba, que recuerda que hoy Día del Libro no hay ninguna acción preparada.

"La cultura local solo ha brillado por su ausencia", insisten los populares. El ejemplo más reciente, apunta, es el de la falta de actividades para conmemorar el Día del Libro, el 23 de abril. "El Ayuntamiento ha pasado por alto una fecha en la que se fomenta el hábito de la lectura entre la población, y que concita la unidad de administraciones, instituciones y empresas".

De Alba lamenta la "inactividad" de la concejala de Cultura, más hoy en que la cultura "debería haber sido la gran protagonista gracias al libro, los libreros y los lectores". La edil recuerda que el año pasado, en pleno confinamiento, el Ayuntamiento sí conmemoró el Día del Libro utilizando las redes sociales. "Esto desestima la posible excusa municipal de ausencia de actos obligados por la covid-19. Estamos inmersos en una pandemia que, sin embargo, ha permitido al Ayuntamiento la celebración de actos de otra índole", reitera María José de Alba. Aunque con limitaciones, entiende el PP que debería haberse celebrado. "No se pueden eliminar fechas que no requieren de grandes fastos para su conmemoración. El Día del Libro no es Halloween, podría haberse celebrado a través de las redes sociales", lamenta.

María José de Alba ha pedido al gobierno que encabeza la socialista Patricia Cavada que demuestre alguna implicación en el fomento de la cultura: "San Fernando, tradicionalmente, ha sido una localidad culta, llena de grupos culturales, de pintura, teatro, tertulias literarias, pintura, música. Tenemos que volver a esa antigua situación. La cultura ha sobrevivido a la pandemia. Esperemos que también pueda subsistir a la apatía del gobierno de Cavada".