El PP critica que el gobierno de San Fernando destinara un escaso 0,2% del presupuesto de 2021 a empleo

El Partido Popular (PP) lamenta la falta de políticas de apoyo al empleo y los emprendedores del gobierno de San Fernando, que se refleja a su juicio en la liquidación el presupuesto municipal de 2021. "No pasaron de ser meras propuestas programáticas que nunca vieron la luz", se queja el portavoz del grupo municipal, José Loaiza, que reclama "seriedad gestora" para abordar el paro, que considera el principal problema que tiene San Fernando. En 2021 se invirtió solo el 0,2% de ese presupuesto.

Durante 2021 el área de Turismo y Empleo, que gestiona la concejal de Ciudadanos, Regla Moreno, solo llegó a ejecutar 186.000 euros de los 954.000 euros que se le asignaron inicialmente en el presupuesto (descontando los gastos de personal). "Esto significa que en 2021 para políticas de empleo el gobierno solo invirtió un 0,2 % del presupuesto municipal. Algo sumamente preocupante al verificar que las propuestas para 2022 son prácticamente las mismas", subraya.

Para el PP las partidas destinadas a empleo para 2022 siguen siendo "claramente insuficientes ante la preocupante situación de desempleo que sufre La Isla". "La población de San Fernando no deja de descender, situándose en enero de 2022 en 94.867 habitantes, casi 2.000 personas menos que en 2011, algo que, estamos convencidos, está íntimamente relacionado con la falta de empleo y de oportunidades de futuro que obliga a nuestros ciudadanos al éxodo", advierte.

Desde el PP se sigue insistiendo en que las políticas para el fomento del empleo tienen que formar parte de las grandes líneas de actuación a acometer por el equipo de gobierno para este año, "pero constatamos con preocupación que no es así". "Este abandono" de las políticas de empleo y del desarrollo turístico, como uno de los pilares de la creación de puestos de trabajo, tienen su reflejo, abunda, en el presupuesto presentado por el PSOE para 2022.

"Observamos que de los mas de 85 millones del presupuesto solo se destina al empleo y desarrollo turístico un total de 1.286.617 euros, lo que suponen un 1,51% de los recursos anuales, importe claramente insuficiente dada la complicada situación por la que atraviesa la ciudadanía", comenta Loaiza.

La formación lamenta que pese a esta situación el Ayuntamiento siga recaudando "más que nunca para gastar igual que siempre". "Con este nuevo presupuesto, la señora Cavada tenía una nueva oportunidad para acercarse a las necesidades reales de la ciudadanía, eliminando gastos e inversiones no urgentes, y centrando el máximo apoyo institucional al gasto social y de recuperación e incentivación de la economía local, pero no ha sido así. Tenemos un gobierno liderado por una alcaldesa que está demostrando no saber gestionar la ciudad y dar de lado a los isleños que más lo necesitan", concluye.