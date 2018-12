El PP critica que Cavada pida ahora la cofinanciación del Ayuntamiento

"Es paradójica esta actitud beligerante de Cavada por no calificarla de sectaria, ya que a nadie se le escapa que durante los tres años y medio que lleva al frente del Ayuntamiento no ha movido un papel ni ha levantado jamás la voz en defensa de los derechos de los isleños frente a sus compañeros de partido en la Junta de Andalucía, también en el caso de la financiación de las obras de nuestro Palacio Consistorial". La concejala del PP, María del Carmen Roa, reaccionaba de esta forma a la información del equipo de gobierno sobre la reclamación a la Administración regional de la cofinanciación de la rehabilitación de este histórico inmueble.

La edil popular ironiza por el hecho de que sea ahora, "cuando el PSOE va a desalojar por la fuerza de los votos la Junta de Andalucía", cuando la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, se muestre beligerante "con una administración gobernada por sus compañeros de partido y que durante 36 años ha maltratado a nuestra ciudad".

Roa recuerda que desde que se firmase el convenio para la rehabilitación de la Casa Consistorial en diciembre de 2002 -en el que se acordó la fórmula de financiación al 50% entre la Junta y la ciudad de San Fernando- "los distintos gobiernos socialistas no han movido un dedo para hacer frente a la obligación contraída con los isleños". "Por ello no podemos sino lamentar profundamente la actitud de Patricia Cavada, que solo es entendible desde el revanchismo que caracteriza a quienes catalogan el cambio democrático al frente de las instituciones como una pérdida, y no como la regeneración que ha pedido nuestra sociedad", apunta la concejala del PP.

"Recomendamos a la alcaldesa socialista que centre todos sus esfuerzos, durante estos seis meses que le quedan a ella y su ejecutivo al frente del gobierno de la ciudad, en hacer algo de todo lo que prometió en 2015 y no ha realizado durante el mandato", señala.

Para María del Carmen Rosa no hay duda de que el nuevo gobierno andaluz tratará "a San Fernando y a todos los isleños como merecemos, respetando los acuerdos suscritos y actuando con dedicación y lealtad ante las cuestiones que sean de su competencia". En el caso concreto de la cofinanciación del Ayuntamiento -paralizada durante años por un socialista Fernando López Gil, puntualiza- "vamos a solicitar toda la documentación oficial en la que se demuestren los requerimientos realizados a la Junta de Andalucía por el Ayuntamiento para que abonase la parte comprometida en la financiación de esas obras".