El PP pide que se conmemore el Día de la Constitución, que no se celebra desde 2015

Celebrar el Día de la Constitución -ahora que en diciembre se cumplirán 40 años- y ubicar "de manera permanente" y "en un lugar preferente de la ciudad" la bandera de España "como símbolo de lo que somos y de lo que nos une como nación".

Es la petición que el PP isleño de José Loaiza ha trasladado a la alcaldesa, Patricia Cavada, a la que ha emplazado a retomar la celebración del Día de la Constitución en la jornada del 6 de diciembre, que no se conmemora desde que el PSOE llegó a la Alcaldía. "Se da la circunstancia de que, desde que accediese al gobierno municipal la socialista Patricia Cavada, San Fernando no ha vuelto a celebrar el Día de la Constitución", ha recordado el candidato de los populares a las puertas de un nuevo 24 de Septiembre. "La jornada festiva del 6 de diciembre no cuenta desde 2015 con ninguna actividad impulsada o convocada por el Ayuntamiento, tal y como venía siendo habitual desde el mismo año en el que se promulgó la Carta Magna, en 1978".

El portavoz y presidente de los populares ha recordardo el papel que San Fernando juega en la historia constitucional de España -justo ahora que se celebra el 208 aniversario de Las Cortes- así como el 40 aniversario de Carta Magna que ahora se disponen a celebrar los españoles, una fecha que considera que no debe pasarse por alto en La Isla.

"Es oportuno resaltar el valor y la vigencia de la Constitución de 1978, precisamente ahora cuando se cuestiona por parte de algunos sin aportar alternativas. Las tensiones territoriales que se viven en Cataluña han demostrado que cuando no se acata la Constitución las consecuencias para todos siempre son negativas", afima desde el PP José Loaiza.