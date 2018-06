El PP critica "el carpetazo" del gobierno al tema de la recogida de animales

Al pleno se llevará, además de la nulidad, el reconocimiento de esa factura para proceder a su abono -algo que hasta ahora no se ha podido realizar y que incluso ha obligado a la intervención del Consejo Consultivo de Andalucía, advertía Nieto-, "pero sin que se depuren responsabilidades". "Zanjar a las bravas", insistía. "Queremos conocer la verdad, que den información de la gestión municipal no del servicio", matizaba, al entender que el problema radica en que la prórroga la acordó "un asesor político", a pesar de que los servicios técnicos intentaron formalizar un nuevo contrato en varias ocasiones, "pero alguien lo paró". "Ilustra la manera de gestionar del gobierno municipal", ironizó.

Críticas populares porque la playa está "manga por hombro"

El Partido Popular (PP) se hizo eco ayer de algunas de las quejas de ciudadanos que durante el fin de semana comprobaron que no todos los servicios y equipamientos de playa estaban en funcionamiento a pesar de lo avanzado del mes de junio. "Está todo 'manga por hombro", criticó el concejal Daniel Nieto, que reiteraba las reclamaciones que el edil Manuel Raposo había realizado durante su intervención en la sesión extraordinaria que se había celebrado miutos antes. Dejaba a un lado el dirigente popular la situación de la playa por los temporales, es decir la pérdida de arena, el cegamiento del caño en buena parte de su trazado y la desaparición de parte de las dunas. Sin embargo, ponía de relieve que un servicio fundamental como la atención médica carecía de suministro eléctrico dentro del módulo de atención. No era el único módulo que no estaba en funcionamiento, al igual que algunas duchas. Raposo había hecho mención a los problemas de accesibilidad para persona con movilidad reducida que presenta la playa. Y mientras, reclamaron, el contrato de obras urgentes ni siquiera se ha adjudicado.