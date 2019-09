El PP critica las carencias de la gestión municipal sobre el verano de San Fernando

"Probablemente ha sido la temporada veraniega con menos gestión municipal de cuantas se recuerdan". El Partido Popular (PP) hace un balance negativo del verano y critica por ello al equipo de gobierno que se ha instalado "en una interinidad permanente". La formación pone de ejemplo el caos en Camposoto por la situación anormal en los accesos a la playa por segundo año consecutivo "y todavía nos queda otro año".

"Las obras necesarias para subsanar el error de diseño del proyecto socialista, además de costarnos 1.225.360 euros más, van a impedir un verano normal en 2020, porque no van a estar finalizadas", recuerda el presidente local del PP, José Loaiza. El líder popular suma a los problemas de aparcamiento en la playa, que el Ayuntamiento no abriera los servicios en la fecha prevista, no fue hasta mediados de junio.

Otro tema que preocupa al PP del verano es la ocupación hotelera, que "merece un capítulo aparte". Loaiza lamenta que un verano más el número de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad se situó a la cola de la provincia. Según los datos ofrecidos por la patronal Horeca, "durante julio fue del 64,2%, 20 puntos por debajo de la media provincial. Y en agosto las cifras se incrementaron pero no consiguieron igualarse al resto de municipios. San Fernando se quedó el pasado mes en un 82,8%, frente al 91,5% de la media gaditana.

Ante esta situación el PP critica que en los últimos años el gobierno municipal se haya mostrado "incapaz" de materializar o generar la creación de una sola plaza hotelera más. "Aunque este último dato no es del todo cierto, puesto que el ejecutivo de Cavada concedió una licencia de apertura a un negocio hotelero que resultó no ser tal, como todo el mundo sabía pero los socialistas decían desconocer", ironiza Loaiza en alusión al cierre de la Sala Muelle.

En el balance veraniego los populares también incluyen la Feria del Carmen y de la Sal, "un elemento en la promoción del verano en San Fernando que tocó fondo". El dato más bajo de casetas montadas, 28, se suma a la gestión del equipo de gobierno con la Feria, "errónea", a juicio del también portavoz del grupo municipal. "Urge crear la comisión de la Feria que propusimos y aprobó el pleno. Los caseteros, las entidades, los feriantes y el Ayuntamiento podemos salvar a la feria isleña de su continuo declive. Está en manos de Patricia Cavada", subraya.

En cuanto a la programación cultural y lúdica específica para el verano, a La Isla "solo le ha salvado la iniciativa privada", como es el caso de La Isla, Ciudad Flamenca, entienden desde la formación popular. "Ha sido nula la actividad municipal, un solo concierto (el de Niña Pastori), y hasta cuatro espectáculos suspendidos; se eliminó el cine en barriadas sin propuestas alternativas. ¿Cómo vamos a promocionar el verano de San Fernando a la altura de los demás ayuntamientos de la Bahía si los socialistas nos están vaciando de contenido?", se pregunta Loaiza.

"Es urgente que reaccionemos. El gobierno municipal debe asumir de manera constructiva el hecho de que no están haciendo bien las cosas, porque los resultados de su gestión así lo subrayan con insistencia", deja claro. Lo primero, argumenta el líder popular, debe ser la puesta en marcha de las comisiones y grupos de trabajo. Se refiere a las comisiones organizadores de Feria y 24 de Septiembre, y al grupo de trabajo para la preparación de Fitur.