"Hace 15 días que el gobierno de Patricia Cavada anunció la resolución de las primeras ayudas covid-19 destinadas a los autónomos y pequeños comerciantes de la ciudad, pero los beneficiarios siguen sin ver un euro". Es la crítica que hace el PP de San Fernando que califica de "insostenible" la situación cuando se trata de un compromiso de ayudas "con carácter urgente".

La formación recuerda que han transcurrido seis meses del compromiso adquirido por la alcaldesa de poner en marcha estas subvenciones. Ahora tras la resolución los beneficiarios llevan 15 días que no han recibido la cuantía. "Cavada y su gobierno han demostrado nuevamente no estar a la altura de las circunstancias. Si no fuese por la gravedad de la crisis que estamos padeciendo, podría concluirse que se están riendo del colectivo", consideran en un comunicado.

Para el PP no es normal que se pueda tardar 183 días para entregar ayudas que en el mejor de los casos llegan a 1.000 euros. "Lamentablemente, habrá pequeños comerciantes a los que las circunstancias haya obligado a cerrar sus negocios y para los que, cuando lleguen esas ayudas municipales, lo hagan ya muy tarde", insisten.

Desde las filas populares se exige al gobierno local que haga algo por agilizar esta situación, y que se incrementen las ayudas para un sector que es el que realmente mueve la economía local. "Cuando más lo necesitan, los autónomos y comerciantes no tienen el apoyo del Ayuntamiento", lamentan.