El PP de San Fernando reclama explicaciones por la falta de noticias del parque comercial de Janer

El PP de San Fernando ha preguntado al gobierno local por el estado en que se encuentra el proyecto de construcción de un parque empresarial previsto en los terrenos del antiguo polígono de tiro Janer

La concejala popular María José de Alba ha recordado, en este sentido, que los restantes Ayuntamientos de la Bahía "no han parado, ni tan siquiera en las circunstancias actuales, de trabajar en la búsqueda de nuevas oportunidades para sus respectivos municipios". Sin embargo, lamenta, "en San Fernando contamos con un gobierno que parece estar de brazos caídos, ante la falta de iniciativa y empuje que evidencia".

Prueba de todo esto, para el PP, es que mientras, por ejemplo, en El Puerto de Santa María, su alcalde anunciaba hace unos días, el término de las negociaciones con un multinacional para ubicar en su término municipal uno de sus mayores centros logísticos o el traslado a uno de los polígonos de la ciudad de otra gran empresa del sector servicios, "el gobierno de Cavada continúa sin ofrecer siquiera pistas de hacia dónde quiere dirigir el futuro de La Isla". "Llevamos escuchando desde 2015 el mantra socialista de 'cambio de modelo productivo' que el ciudadano no consigue entender porque no se explica por parte del gobierno. Y seguimos sin tener noticias del mismo. La gestión municipal no pasa de las meras palabras, mientras el resto de la Bahía avanza", dice.

A raíz de esta situación, la edil popular ha cuestionado el estado en que se encuentran las obras para la conversión del antiguo Janer en un parque empresarial. "Desde el pasado mes de abril, cuando la propietaria de los terrenos informó de la existencia de las empresas aspirantes a la construcción del centro comercial, nada más ha vuelto a saberse", dice. Por ello, exige información de la situación del proyecto.