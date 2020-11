El PP de San Fernando arremete contra la política fiscal de Cavada tras la aprobación inicial de las ordenanzas

El PP de San Fernando ha mostrado su rechazo a la política fiscal propuesta por el gobierno municipal de Patricia Cavada para 2021, un año que estará irremediablemente marcado por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del Covid-19.

La formación que preside José Loaiza en la localidad reaccionó tras el pleno extraordinario en el que se afrontó la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para asegurar que se trata de una propuesta "que castiga a los isleños justamente cuando familias, autónomos y comerciantes más necesitan del apoyo económico del Ayuntamiento".

"Perplejidad" fue el calificativo empleado por la concejala del PP, Inmaculada Marín, para definir estas ordenanzas fiscales. "No podemos más que quedarnos perplejos ante el escaso esfuerzo realizado por este equipo de gobierno para reducir la carga fiscal municipal y adaptarla a la situación de crisis que actualmente estamos viviendo", subrayó tras la sesion.

Marín, en ese sentido, recordó que el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento en 2020 superó los 80 millones de euros. "Si a eso -dijo- le añadimos que en 2019 sobraron 6,5 millones de euros, es coherente pensar que el gobierno municipal podría ser mucho más generoso en las reducciones, ya que cuenta con un amplio margen para así hacerlo".

De las 35 ordenanzas municipales, subraya el PP, "solo se han introducido modificaciones en 9 de ellas, pero ni tan siquiera lo han sido para rebajarlas". En la mayoría de ellas -explica la formación- solo se incluyen cambios en la redacción del texto, introduciendo el concepto de declaración responsable y alguna otra modificación de muy escasa relevancia económica, como la referida a las terrazas de establecimientos hosteleros.

"Lo cierto es que la única alteración cuya repercusión ha podido ser cuantificada económicamente es la bonificación para el primer semestre de la tasa por ocupación con terrazas", precisa el PP. Por ese concepto, continúa, el Ayuntamiento apenas dejará de ingresar anualmente 38.300 euros, "menos de lo que va a costarnos la iluminación de la fachada del Ayuntamiento para Navidad, que asciende a 50.000 euros".

La tasa por recogida de residuos también se modifica. "Ahora, el gobierno de Cavada establece que un hogar debe ingresar mensualmente menos de la mitad del IPREM (unos 270 euros mensuales) para no tener pagar esa tasa", puntualiza. Por ello, desde el PP se afirma que la repercusión económica de la medida no será siquiera perceptible. "Sin embargo -aduce Marín- más nos debe importar el qué ocurrió con la providencia firmada por Cavada afirmando que devolvería el importe de la tasa consorcial, descontándolo del recibo de la basura; y eso aquí no se ha incluido. Lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos, sin excepción alguna, ingresen las familias lo que ingresen".

En cuanto al IBI, tras la subida del 6 por ciento aprobada por PSOE y Cs el pasado año, en 2021 se mantiene congelado. "Casi 20 millones de euros que se sacan de los bolsillos de los isleños sin tener en cuenta la capacidad económica de cada persona. Eso sí, el lunes llegaron puntualmente al banco los cargos de los recibos domiciliados correspondientes al segundo semestre. Ningún aplazamiento ni ninguna compasión. Le aseguro que he visto ya a algún empresario llorar porque se le acumulan los recibos impagados, entre ellos los del IBI y sus recargos", lamentó la edil popular.

Lamenta el PP que tampoco modifica el bipartito PSOE-Cs el Impuesto sobre Vehículos, con el que piensan recaudar casi 4 millones de euros. "Ni el Impuesto de Plusvalía, que va a generar unos ingresos de 2,5 millones de euros. Es este un impuesto de carácter no obligatorio, que podría ser modificado para aliviar la fiscalidad de las transmisiones mortis causa, dado que desgraciadamente, las muertes se han incrementado con la pandemia y muchas familias ya no saben por donde tirar", prosigue la edil popular.

Recuerda la formación que ayer también salió a relucir en el pleno el hecho de que después de 7 meses sigan sin abonarse las ayudas a autónomos. 250.000 euros a repartir entre 280 beneficiarios. "Me gustaría saber -pidió Marín- qué van a hacer con el resto de solicitantes, ya que según el gobierno local se recibieron en torno a 900 solicitudes, lo que quiere decir que el ejecutivo de PSOE y Cs ha dejado sin ayuda a 600 autónomos y pymes".

"En el pleno, también ha quedado claro que la teoría del ejecutivo del PSOE, es ingresar todo el dinero posible para continuar con la política expansiva del gasto público", lamenta el PP. "Explíquenle a los isleños que gastar 4.000 euros en mascarillas de propaganda para la inauguración del Museo de Camarón o los 400.000 euros del mobiliario del Ayuntamiento o los 18.000 euros de la decoración de Halloween, entre otros, son gastos para nuestro bien", insiste.

"Gastar y recaudar sin ton ni son, sin reconfigurar las prioridades, no es una medida de reactivación económica. Supone no entender la singularidad de este problema que estamos viviendo y cargar mayores riesgos hacia el futuro", subraya Marín.

Para el PP, el gasto público "debe dedicarse principalmente a combatir la pandemia, a generar confianza y seguridad en el mercado, alejándonos todo lo posible de subidas de impuestos, porque el consumo de los hogares también es importante que se mantenga, no sólo el gasto público".

"La inversión es necesaria, pero orientando el gasto a nuevas prioridades, garantizando que los ciudadanos puedan acceder al consumo de bienes y servicios de primera necesidad para no quedar lastrados por la pobreza. Reduzcan impuestos, sobre todo a los más necesitados, pero con contundencia, no con limosnas. Ya vendrán tiempos mejores para seguir engalanando la ciudad", concluyó.