El PP de San Fernando busca en el pleno el apoyo contra los indultos del Gobierno a los políticos de Cataluña

El Partido Popular (PP) ha presentado la moción para que San Fernando muestre su rechazo a los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara para poner en libertad a los políticos de Cataluña condenados por sedición, una medida contra la que recogen firmas.

"Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos delincuentes que no solo no han mostrado ningún arrepentimiento sino que han dejado claro, tanto en el juicio como en declaraciones posteriores, que tienen intención de reincidir", expone el presidente local de los populares. El dirigente del PP recuerda que tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo "se oponen rotundamente a estos indultos".

"Es por ello que, con esta moción, queremos mostrar el respaldo incondicional y absoluto del Pleno municipal y, por tanto, del pueblo de San Fernando, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación así como del estado de derecho y la democracia", explica el también portavoz popular.

Para la formación el Pleno demostrará apoyando la propuesta su apoyo a los tribunales de Justicia, con especial mención al Tribunal Supremo, "por su labor independiente y responsable, sometidos únicamente al imperio de la ley, tal y como establece nuestra Constitución".

"Es una obligación que el Gobierno de España respete la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales, por ello queremos que el Pleno muestre su rechazo a la concesión de indultos a quienes han vulnerado no solo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han dicho de manera reiterada, pretenden reincidir en el delito de sedición", detalla Loaiza.

El responsable del PP invita a todos los isleños a que continúen acercándose a la sede del partido (Real, 159) para firmar contra estos indultos "para que el Estado no claudique ante quienes romper nuestra sociedad".