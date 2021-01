El PP de San Fernando denuncia la pérdida de 900.000 euros para contratar a desempleados con el plan Aire

El PP de San Fernando ha advertido que el de La Isla es de los siete ayuntamientos de la provincia -"apenas el 15 por ciento del total", puntualiza- que ha rechazado el programa para la creación de empleo puesto en marcha por la Junta de Andalucía, y denominado AIRE (Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo).

La información, publicada en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) el pasado miércoles 20 de enero, confirma para los populares la denuncia realizada días atrás en la que lamentaba la pérdida de hasta 900.000 euros ofrecidos por la administración autonómica al Ayuntamiento de San Fernando para contratar a parados de la localidad.

El presidente y portavoz del PP local, José Loaiza, ha señalado al respecto que San Fernando, con 13.173 desempleados, "no puede permitirse el lujo de rechazar ni un solo euro que pueda repercutir en la mejora social de los ciudadanos". "El gobierno de Patricia Cavada está dejando atrás a quienes no tienen o han perdido su puesto de trabajo en este tiempo de pandemia", manifiesta.

Aseguran desde la formación que La Isla se hubiera beneficiado de una ayuda que podría haber superado los 900.000 euros, procedentes del presupuesto autonómico y fondos europeos, para la contratación de parados de la localidad a jornada completa, durante un periodo de entre seis a ocho meses.

"Lamentamos que se pierdan estos fondos y que no sirvan para dar empleo a los muchos isleños que están en paro. No puede entenderse la negativa de Cavada a rechazar la ayuda de la Junta de Andalucía por el mero hecho de que la gobierna otro partido que no es el PSOE. Anteponer unas siglas a que los parados puedan trabajar demuestra una total falta de sensibilidad y una total incapacidad para gobernar para todos los ciudadanos", afirma el presidente local de la formacion.

Loaiza ha recordado también en sus críticas el propósito que enunció Patricia Cavada en mayo pasado tras aceptar otra ayuda para la contratación de parados, en este caso proveniente de la Diputación Provincial, gobernada por el PSOE. "En estos momento, contar con el apoyo de las demás administraciones es fundamental", decía entonces la edil socialista. "Ahora -dijo Loaiza- parece que Cavada ya no necesita ese apoyo administrativo, pero San Fernando y los isleños, sí".