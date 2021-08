El PP de San Fernando reclama participación en los nuevos presupuestos municipales

El presidente del PP de San Fernando, José Loaiza, ha solicitado a la alcaldesa, Patricia Cavada, que invite a los partidos políticos que forman parte del Ayuntamiento isleño y a la ciudadanía en general a poder participar en la elaboración de los presupuestos municipales aportando propuestas que hagan de este documento, "una herramienta verdaderamente democrática y participativa".

De esta forma, desde las filas populares se responde al anuncio realizado por el gobierno municipal respecto al comienzo del procedimiento que habrá de desembocar en los presupuestos de la ciudad para 2022.

"Estamos convencidos de que el futuro de San Fernando no puede desvincularse de la participación ciudadana", ha señalado José Loaiza. "Los isleños tenemos mucho que decir y aportar respecto al destino de nuestros impuestos y, por ello, esperamos que la alcaldesa socialista abra la gestión municipal a la ciudadanía", ha afirmado.

En realidad, sostiene el PP, el Ayuntamiento isleño "nunca ha contado con unos presupuestos realmente participativos pese a las promesas que al respecto realizaba el PSOE". A lo más que llegó el gobierno socialista es a poner en marcha "sendos simulacros" en los dos primeros ejercicios económicos de Patricia Cavada al frente del gobierno. "El resultado no fue el que se esperaba de una herramienta que, en muchas ciudades, ha permitido marcar un antes y un después en la gestión del dinero público", afirma.

Por ello, el presidente de los populares ha pedido al bipartito de PSOE y Cs que ponga en marcha los mecanismos necesarios "para esa 'cogobernanza' tan usada por el gobierno pero que no se ve por ningún lado". "La participación ciudadana debe ser real, no puede continuar utilizándose como un comodín en periodos electorales. Los isleños quieren poder decidir sobre lo que realmente necesita la ciudad. Además -continuó- los presupuestos participativos son un compromiso alcanzado por PSOE y Cs cuando firmaron el pacto de gobierno. Tienen que cumplir. San Fernando no puede seguir siendo una de las ciudades andaluzas con menor índice de participación ciudadana", ha insistido el presidente del PP isleño.

José Loaiza ha pedido así "que tengan en cuenta nuestra petición ya que solo redundaría en entregar a los isleños parte del poder y la confianza que en su momento depositaron en quienes hoy gobiernan San Fernando en solitario".