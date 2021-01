El PP de San Fernando exige a Cavada que cumpla con la devolución del dinero de la tasa consorcial

El Partido Popular (PP) de San Fernando denuncia "el engaño" que ha supuesto para los isleños el compromiso "escenificado" por Patricia Cavada para devolver el dinero de la tasa consorcial. La formación reclama al equipo de gobierno que cumpla con la devolución de ese dinero con la compensación en el recibo de la basura.

"Recordamos que el 14 de marzo de 2019 Cavada dictó una providencia por la que el Ayuntamiento se comprometía a devolver, mediante el sistema de compensación en la tasa por la recogida de basuras, el importe que tuviesen que abonar ahora los ciudadanos por la nueva tasa consorcial por la transferencia de residuos", comenta la formación.

Según la citada providencia municipal, "dictada en plena campaña electoral por la alcaldesa y entonces candidata socialista, la cantidad abonada por cada ciudadano por la tasa consorcial", se reduciría de su recibo de la tasa de basura. Eso significa, apuntan los populares, que se preveía la modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2021. "No obstante, el Gobierno de PSOE y Ciudadanos han pasado por alto ese compromiso, incluso desestimando la alegación presentada para ello por el PP", advierten.

Al pago ciudadano de las cuotas que el Ayuntamiento dejó de abonar en 2016 y 2017, se sumará este año lo propio con los recibos de 2018 y 2019. "Los isleños nos enfrentaremos en 2021 a un nuevo pago extra por un servicio que hasta 2015 pagaba el Ayuntamiento de sus presupuestos", recalca el PP. La tasa ha sido derogado recientemente.

"Lamentamos que Cavada haya jugado con los isleños. No se puede faltar a la verdad tan impunemente, por lo que desde el PP exigimos que el Ayuntamiento ejecute lo prometido por la alcaldesa, y modifique de manera inmediata la tasa de la basura descontando a cada ciudadano en ese recibo lo que ya ha haya pagado por la tasa consorcial. Es lo que prometió Patricia Cavada. Si no lo hiciera, la alcaldesa socialista demostraría que ha mentido, que su palabra no tiene valor, y que ha utilizado el cargo que desempeña para hacer campaña electoral", concluye el comunicado del PP.