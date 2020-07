El PP de San Fernando denuncia la exclusión de la oposición de la Mesa del Turismo

El PP de San Fernando ha denunciado la exclusión de los partidos de la oposición en órganos consultivos de la ciudad como la recién creada Mesa Profesional del Turismo.

La formación ha denunciado en este caso el "nuevo paso" dado por el gobierno de Patricia Cavada "para eliminar la participación de la oposición".

Así ha afirmado la concejala Carmen Roa, que ha lamentado que en dicho órgano municipal "haya sido excluida la la participación de los partidos políticos que conforman el pleno municipal a excepción de los socios de equipo de gobierno: PSOE y Cs".

"Es una falta de respeto y una nueva muestra del nulo interés de Patricia Cavada y su equipo de abrir a la participación el futuro de la ciudad, que es algo que nos incumbe a todos", afirma la edil popular.

Lamentablemente, relata el PP, el caso ahora denunciado no es ni el primero ni el único que evidencia "la opacidad en la gestión de Cavada" desde que ocupó la Alcaldía en 2015.

"Cavada está expulsando al resto de partidos de todos los órganos de participación municipales con lo que fomenta un claro sectarismo denotando su temor a la participación libre de quienes representamos a la mayor parte de los ciudadanos isleños", ha asegurado.

Desde el PP se exige la presencia en la Mesa del Turismo de todas las formaciones políticas municipales. "Cavada no debe ponerle puertas a la participación. San Fernando merece dirigentes abiertos que no busquen el interés político propio sino el de toda la ciudadanía. La alcaldesa socialista no puede hacer lo que quiera. San Fernando no le pertenece", concluye.