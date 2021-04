El PP de San Fernando critica que no se hayan pagado las subvenciones a clubes deportivos

El Partido Popular (PP) de San Fernando ha pedido a Patricia Cavada explicaciones por la situación que sufren los clubes de base y competición y que en algunos casos siguen sin percibir las subvenciones municipales de la temporada 2018-2019.

La concejala popular, Carmen Roa, recuerda que estas subvenciones suponen la mayor parte del sostenimiento económico de las entidades deportivas locales. "En octubre de 2020 se anuncia a bombo y platillo por parte del gobierno de PSOE y Ciudadanos la convocatoria de ayudas para la actual temporada, pero a fecha de hoy ninguno de los más de veinte clubes isleños ha cobrado esa subvención, ni sabe cuando la van a cobrar", señala.

Para la edil, esta situación es "un problema, un caos y un desastre; no es ni ético ni serio. Apoyar al deporte no es que el Ayuntamiento continúe teniendo pendientes subvenciones de la temporada 2018-2019; ni que estemos en la fecha en la que estamos y los clubes no hayan cobrado las ayudas de 2019-2020 pese a que todos los clubes hayan presentado en tiempo y forma su cuenta justificativa".

La formación insiste en que las entidades deportivas subsisten gracias a las cuotas de los deportistas y las subvenciones municipales. La falta de llegada de estas ayudas se suma a que los clubes han parado el cobro de cuotas para ayudar a las familias en dificultades económicas. "Nunca se ha dado esta situación de indefinición, desinformación y falta de gestión, pese a contar no con uno, sino con dos concejales de Deportes", apunta la edil popular.

Por último, Roa lamenta que la denuncia formulada el pasado año por el PP sobre las bases de la convocatoria de ayudas al Deporte, en las que no se recogía un periodo de subsanación de posibles errores, haya resultado cierta, por lo que "queda constatado que con su respuesta el concejal de Ciudadanos Francisco Posadas mintió". Se refiere a que Francis Posadas "aseguró que esta concejala era una mal pensada, que las bases estaban redactadas para agilizar las ayudas. Pues, a las pruebas me remito: de los más de veinte clubes de nuestra ciudad, ninguno ha cobrado la subvención de la temporada 2019-2020 y alguno espera con incredulidad el abono de la ayuda correspondiente a 2018-2019".