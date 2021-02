El PP de San Fernando lamenta la ausencia de Cavada en la manifestación de los hosteleros

El PP de San Fernando ha lamentado la falta de apoyo mostrado por Patricia Cavada a la manifestación convocada ayer por los hosteleros, comerciantes y artistas locales en defensa del empleo y solicitando la ayuda de todas las administraciones.

Pese a que el Ayuntamiento es parte directamente interesada en las reivindicaciones de los autónomos y pymes isleñas, dicen los populares, "la máxima representante municipal no estuvo acompañando a un sector que está sufriendo muy duramente los efectos de la crisis generada por la pandemia". "Es en momentos como estos cuando se reconoce a las personas y la alcaldesa demostró que por encima de los intereses de los ciudadanos están los de su partido", afirma el PP.

Los populares mostraron, igualmente, su completo apoyo al sector reclamando a las administraciones "ayudas directas y beneficios fiscales para autónomos y pymes". De hecho, el próximo jueves, el pleno municipal debatirá la propuesta de acuerdo redactada por el PP en la que se solicita soporte administrativo y económico para un gremio que, en su conjunto, es el principal motor social y económico de San Fernando.

"Que la alcaldesa no estuviese ayer junto a los comerciantes, hosteleros y artistas isleños evidencia el desapego de Cavada por los intereses generales de nuestra ciudad. Los miembros de la Corporación, y de manera especial la regidora, son representantes de toda la ciudadanía, y no solo de la parte agradecida. La alcaldesa tiene que estar al lado de quienes mas necesitan del respaldo de las instituciones. Ayer -concluyó el PP- Patricia Cavada volvió a no mojarse por los pequeños empresarios locales. La inapreciable ayuda que el gobierno municipal está ofreciendo al gremio no puede servirle de excusa a la alcaldesa para no estar en el lugar que ayer, por responsabilidad, le correspondía".